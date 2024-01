El derecho a soñar sin tutelas

Ella es una chica procedente del rural. Él, un chaval criado en un barrio y una familia problemáticos. Solo tienen en común que acaban de cumplir la mayoría de edad después de años bajo el paraguas institucional y se preparan para su inmersión completa en la sociedad en un piso tutelado que comparten con una trabajadora social, que en su día fue también una menor tutelada. Los tres deben hacer frente a los perjuicios que sus vecinos tiene contra ellos solo por ser quienes son, por venir de donde vienen.

Este es el argumento de Soños, la obra de teatro que este jueves, 1 de febrero, se representa en el auditorio Gustavo Freire, a las 20.30 horas. El planteamiento, sin embargo, va mucho allá, porque Soños es un texto escrito por Fernando Epelde en base a su trabajo con jóvenes que han estado en esa situación, viviendo en pisos tutelados, y los personajes están construidos con piezas de las experiencias reales de estos chicos y chicas.

Se trata de un proyecto que nace de la colaboración entre la ONG Igaxes, la responsable de gestionar este tipo de viviendas para el programa social de la Xunta de Galicia, y de las productoras teatrales Culturactiva y Artefeito. Creada sobre todo para moverse en circuitos alternativos y, sobre todo, en institutos, con el apoyo de una unidad didáctica, aspira a "falar desde a ficción de algo que é moi real e cambiar a mirada sobre os prexuízos que hai arredor dos rapaces tutelados".

Tamara Canosa, directora de la obra 'Soños'

"Son loitadores natos. Teñen que subir unha escaleira moitísimo máis empinada que o resto e non teñen liña de vida, non hai ningún sostén familiar nin un lugar ao que volver"

Quien habla es Tamara Canosa, directora de la obra, que resalta la eficacia de este formato para abordar un objetivo tan ambicioso: "A cultura é unha forma de transformar a mirada das persoas desde o emocional, ofrecer unha comprensión das cousas. Pódese ter unha unidade didáctica supercompleta sobre esta realidade, pero iso ao final non opera un cambio emocional porque non axuda a poñerte na súa pel. É un traballo que axuda a empatizar e é unha arma moi poderosa", considera.

Canosa, que reconoce que el proceso de preparación y ensayo de la pieza teatral fue "moi gozoso", incide en la labor de educación social que mueve este proyecto. Así, indica, lo primero que enseña Soños es que "non hai un modelo único de mozos tutelados, é unha realidade moi diversa; non é o mesmo a realidade dunha moza do interior que queda soa porque morre a súa avoa, que alguén que veu do norte de África como menor non acompañado ou que un rapaz dunha familia numerosas nun barrio conflitivo".

Sentada esta primera base, la directora avanza que "eles si que comparten unha problemática: a mirada de prexuízos, que se supón que son rapaces conflitivos ou que veñen dunha contorna de violencia e por tanto tamén o son. A realidade é toda a contraria, porque estas persoas que están nos pisos tutelados porque saen do sistema de proteción cando cumpren 18 anos e que teñen esa transción á vida adulta, teñen que cumprir unha cantidade de requisitos e obrigacións de traballo e de estudos incribles. Son loitadores natos. O que teñen en común é que teñen que subir unha escaleira moitísimo máis empinada que o resto e que non teñen liña de vida, non hai ningún sostén familiar nin un lugar ao que volver, non teñen cousas que o resto damos por seguras nas nosas vidas como o apoio das nosas familias ou ter unha casa á que volver. Só contan coa súa forza de vontade e o seu traballo. A realidade é que teñen maior vontade, capacidades e armas para enfrontarse á vida moitísimo máis desenvolvidas que os da súa idade de familias normativas, porque levan buscándose a vida desde moito máis tempo. Con 18 anos son adultos".

Muestra su satisfacción por un doble motivo: primero, porque los chicos y chicas que han estado bajo tutela de la administración que han visto la obra le han devuelto valoraciones muy positivas; y, segundo, porque "está funcionado moi ben cos rapaces de instituto, que é onde máis se está traballando. Hai unha unidade didáctica para traballar cos alumnos, para que coñezan esas realidades, e recóllense opinións que tiñan sobre as persoas tuteladas e ves que a obra si consegue que empaticen con elas, que alcanzan unha comprensión emocional e cambian as súas opinións".