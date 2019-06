Derbi entre castrexos y romanos

Los romanos eran gente de vida sana. No hay más que recordar el conocido refrán: Mens sana in corpore sano. Cuando no había guerra, los legionarios romanos se preocupaban de mantenerse en forma para cuando tocase batallar. Esa necesidad de estar en perfecta forma física unida al hecho de que si no iban a la guerra tenían más tiempo hacía que muchos de ellos practicasen un deporte, el harpastum, que este viernes volvió a Lugo de la mano de tres asociaciones que, en la explanada del pabellón municipal, organizaron un partido que enfrentó a romanos y castrexos.

Diez contra diez, los miembros de los Mercenarios Galaicos se enfrentaron a los romanos, representados por Caetra Lucensium y Guardia Pretoriana. Fue el tercer año: el primero, ganaron los romanos; el segundo, los castrexos, y este viernes sería el desempate.

"O partido inclúe tamén unha invocación aos deuses e un axustizamento e crucifixión dun castrexo. Ao final, entregaranse os trofeos. En total, será unha hora de espectáculo", comenta Richard Vilariño, de Mercenarios Galaicos.

Para reproducir un partido de harpastum, las tres asociaciones se documentaron con el fin de ofrecer a los lucenses un ejemplo de cómo era este deporte romano que se parecía bastante al rugby y donde valía prácticamente todo a la hora de disputarse la pelota.