Las denuncias por maltrato en Lugo repuntan los últimos días

Los diferentes sistemas de recogida de datos no permiten ofrecer todavía estadísticas exactas de los casos de violencia machista en el último mes en Lugo, pero sí hay algunas cifras preocupantes que apuntan a que las denuncias han repuntado en estas fechas.

Es el caso de los datos recogidos por el Colegio de Abogados de Lugo, que tiene un turno de oficio específico para la asistencia a las víctimas de violencia machista. Desde el 23 de diciembre, en la sede colegial se han presentado 14 peticiones de asistencia jurídica por maltrato, que completan un total de 40 desde principios de mes. A ellas habría que añadir las 17 que se han tramitado desde la oficina de los juzgados en diciembre. Por tener una referencia, en dicha oficina se presentaron solo 8 en el mismo periodo del año pasado.

"Se trata de un incremento notable", analiza Cristina Pérez, vocal del Colegio de Abogados tanto para justicia gratuita como para violencia machista, "estos datos me sorprenden muchísimo y me parecen muy preocupantes. Aún faltan unos días para acabar el mes y llevamos ya el doble de asistencias".

Una preocupación que se incrementa cuando esta abogada añade las cifras por partidos judiciales en la provincia: hay un repunte en todos, salvo en el de A Fonsagrada y el de Chantada. Viveiro registra este diciembre 11 casos, por los 3 del diciembre pasado; Mondoñedo ha pasado de cero a seis; Vilalba, de 3 a 7, y Sarria de 1 a 4.

Esta experta en violencia machista reconoce que no encuentra una explicación para este repunte, ya que "es verdad que en los periodos vacacionales pueden darse más casos porque hay más periodos de convivencia, pero el incremento no es tanto como se piensa la gente".

María Luisa Castro, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Lugo, aventura una explicación que, lejos de ser preocupante, puede indicar un notable avance en la lucha contra esta lacra, aunque por momentos se traduzca en un mayor número de denuncias: hay más toma de conciencia por parte de las propias víctimas.

Según Castro, "se percibe que las mujeres cada vez denuncian más. Sobre todo los quebrantamientos. Los agresores se intentan poner en contacto con ellas sobre todo a través de las redes sociales. Antes solo había denuncia cuando se acercaban a ellas en persona, pero ahora ya denuncian ese tipo de cosas".

No obstante, los datos recogidos por la Subdelegación del Gobierno no coinciden con los que obran en poder del Colegio de Abogados sobre asistencia a las víctimas. De hecho, no incluyen las denuncias que las mujeres realizan directamente en el juzgado, pero sí las presentadas ante Policía Nacional y Guardia Civil, que son la mayoría.

Según esas estadísticas, no hay un aumento de casos de violencia machista. El año pasado hubo 35 denuncias por violencia de género en noviembre y 48 en diciembre. Este año hubo 38 en noviembre y 44 en diciembre.

El 2021 se cerró el año con 607 casos registrados en Lugo (aquí sí que están también las víctimas que denuncian en el juzgado) y a día de hoy hay registradas 602.

De hecho, aclaran desde la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, el comité de crisis convocó a los jefes de las unidades de una docena de provincias donde los datos han subido y Lugo no fue convocada.