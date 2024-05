Las niñas víctimas de abusos sexuales de un profesor de Lugo son más de una decena

El profesor de Música del Ceip Albeiros de Lugo que ha sido acusado por varias niñas de abusos y tocamientos fue detenido este miércoles por la Policía Nacional. El sospechoso, M.A.M.R, pasó la noche en los calabozos de la comisaría ya que los agentes que investigan el caso todavía están pendientes de realizar más interrogatorios y de recibir más denuncias.

De hecho, las cinco que se interpusieron el pasado lunes, según adelantó El Progreso, se han convertido ya en más de una decena y, vista la reacción en cadena que ha provocado la publicación de estos hechos, la Policía no descarta que sigan llegando más padres del colegio con sus hijas a presentar denuncia.

Según los testimonios recogidos por este diario y las informaciones facilitadas por fuentes cercanas a la investigación, la credibilidad de los relatos de las niñas, de entre 8 y 10 años, es total. No solo coinciden en describir el mismo modus operandi, sino que ahora ya se trata de víctimas de clases diferentes e incluso podría haber de cursos distintos, lo descartaría que los testimonios pudieran ser fruto de alguna ideación por lo la repetición de un relato escuchado.

Relato idéntico

Otro punto que ha llevado a los investigadores a la detención inmediata del profesor es que la mayoría de los testimonios de las niñas se han conocido una vez que los padres, cuando han leído las informaciones, les han preguntado si a ellas les había pasado algo con el profesor.

En la práctica totalidad de los casos, lo que cuentan las niñas es casi idéntico: según parece, este profesor llegó a normalizar entre las alumnas el hecho de cogerlas y sentarlas en su regazo, y a algunas les decía que era para que se tranquilizasen; luego, a medida que ellas iban acostumbrándose a esta manera de actuar, él iba acercándolas más hasta sentarlas sobre la zona de sus partes íntimas para poder restregarse; además, declararon que les hacía tocamientos en las piernas y por debajo de las camisetas y las agarraba con fuerza para evitar que se bajaran de su regazo.

Será de estas acusaciones de las que tenga que responder el ahora detenido a los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (Ufam) de la Policía Nacional. Estos podrían poner a disposición judicial al sujeto este jueves, si bien no se descarta que, vista la gran cantidad de denuncias recibidas, las que faltan por tramitarse y la necesidad de realizar algunos interrogatorios más, el detenido no sea llevado ante el juez hasta el viernes.

Este miércoles, entre otras personas, prestó declaración una de las profesoras del centro educativo, precisamente la que recogió la nota que cinco niñas habían introducido en el buzón de avisos de su aula, que fue lo que encendió todas las alarmas.

El detonante, una nota en el buzón de clase

Esto sucedió el jueves día 23, cuando una de las cinco niñas redactó la nota denunciando lo que les estaba haciendo el profesor y las otras cuatro la firmaron. Aguantaron meses hasta darse cuenta de lo que les estaba pasando y tener el valor de contarlo, porque según dijeron luego la situación se repetía desde el primer trimestre de su curso de cuarto de primaria.

Según explicó a este diario la madre de una de las niñas, la profesora que fue interrogada por la Policía este miércoles se extrañó al ver que metían la nota, y al final de clase la recogió. Tras ello, se supone que avisó a la dirección del centro, si bien parece que no se decidió hacer nada dado que tanto el viernes como el lunes siguiente el profesor seguía dando clases.

Ese día esta madre acudió a llevar a su hija al centro y vio que la furgoneta del profesor estaba allí, por lo que acudió a hablar con la directora. Según explicó, esta le ofreció primero hablar con el docente en cuestión para que este pudiera dar su versión y, ante su negativa, le planteó como solución que el profesor siguiera dando sus clases pero las niñas que presentaron la denuncia no fueran a esas clases. Fue, por último, la reacción airada de la madre ante semejante propuesta la que obligó a la directora a ir a hablar con su compañero y pedirle que abandonase el centro para que las niñas pudieran entrar con normalidad en el aula.

La actitud mostrada por la dirección del centro es, de hecho, uno de los aspectos que más ha sorprendido y enfadado a los padres, no solo a los de las niñas afectadas, sino a gran parte de los del Ceip Albeiros, tal y como se comentaba este miércoles a la hora de la entrada y salida de los niños y se comunicaba en los grupos de redes.

Muchos de los padres y madres criticaban no solo que no se hiciera nada hasta cuatro días después de conocer el problema, sino que a estas alturas la dirección no se haya puesto en contacto con las familias afectadas para ofrecerles su apoyo o no se haya emitido ninguna nota para tranquilizar a la comunidad educativa. Buena parte de ellos achacaban esta inacción al hecho de que la directora del Ceip sea familiar del profesor implicado.

El Anpa de Albeiros convoca una reunión

El presidente del Anpa del Ceip Albeiros, David Fernández, se mostró conmocionado por la situación, una sensación que, según dijo, comparte toda la comunidad educativa.

"La situación", añadió, "es que oficialmente no hay ninguna postura oficial del Anpa, porque todavía estamos en el proceso de recoger información. Este jueves vamos a tener una reunión en la que queremos que estén todos los implicados, excepto el profesor, para recoger las opiniones de todos los padres para ver qué posición tomamos y qué se hace".

En este sentido, Fernández también reconoció que "el centro está también un poquito desbordado, es una situación extraña para padres y para profesores, que muchos de ellos son también padres de niños del centro. Es una situación tan delicada y tan anómala que está todo el mundo un poco en shock. Sabemos que tienen orden de Inspección de mantener silencio porque se supone que hay un protocolo en marcha y está funcionando. Por eso también hemos invitado tanto a Inspección como a la directiva del colegio para que acudan a la reunión".

Conmoción en el mundo de la música de Lugo

La noticia sobre las acusaciones de abusos contra M.A.M.R. causó también una notable conmoción en el mundo de la música de Lugo, en el que este profesor era también muy conocido.

El hombre ha formado parte de algunos grupos históricos de la ciudad y era habitual verlo actuar con muchas otras formaciones en conciertos puntuales, ya que esta considerado un buen músico y además tenía sólidos conocimientos a la hora de realizar el control de sonido.