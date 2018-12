Denunciarán los servicios mínimos "abusivos" decretados por el gobierno de Lugo

El portavoz de la CIG en el Ayuntamiento de Lugo, Fernando Fernández, anunció que los sindicatos convocantes de la huelga que este lunes comenzó en la entidad local -CIG, AFI-USO y Ágora- denunciarán los servicios mínimos "totalmente abusivos" que ha decretado el gobierno local para restarle incidencia al paro, previsto hasta el viernes -día 21 de diciembre-.

En declaraciones a EFE, Fernando Fernández reconoció que es "muy difícil" que esta huelga tenga repercusión y se deje sentir en los diferentes servicios del Ayuntamiento de Lugo, dado que los sindicatos convocantes solo representan a la mitad de la plantilla y el gobierno local ha decretado unos servicios mínimos totalmente desproporcionados.

Según el portavoz sindical, resulta incluso paradójico que por parte del Ayuntamiento se hayan decretado en algunos servicios unos "mínimos" superiores al número real de trabajadores.

"Reconocemos que en Bomberos, Policía Local o incluso en servicios de atención al público -como puede ser el Rexistro- esos servicios mínimos pueden ser del 100%", dijo Fernández, pero "no tiene sentido" hacer lo mismo con otras áreas de las administración local, porque de ese modo el derecho a huelga queda cercenado, al no tener el paro convocado ningún tipo de incidencia.

Por ello, ya anunció que los sindicatos convocantes denunciarán esos servicios mínimos.

Aún así, el portavoz sindical recordó que esa medida tendrá una escasa incidencia aunque el juzgado les dé "la razón", porque seguramente "pasarán meses" hasta que los tribunales se pronuncien.

En cuanto al motivo de esta huelga, recordó que no es otro que "un no rotundo" a la Relación de Puestos de Trabajo que promueve el gobierno local, porque viene a fomentar una gran "desigualdad" entre los funcionarios municipales en el aspecto salarial, pero no viene a solucionar ninguno de los problemas que arrastra el Ayuntamiento de Lugo en materia de personal.

Así, precisó Fernández, mientras que el salario de un administrativo "aumenta en 50 euros, el de un policía local sube en 429 euros" y mientras que el de "un auxiliar administrativo aumenta en 78 euros", el de un bombero se verá incrementado en "325 euros".

Unas diferencias que, a juicio de los sindicatos convocantes, son intolerables, como también lo es el hecho de que la nueva RPT consolide la "organización" del trabajo que "hay en la actualidad", porque es un "caos", o suponga la pérdida de 55 puestos de trabajo.