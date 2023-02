Denuncian el riesgo que entraña un pozo en la zona de Meilán

"No queremos tener aquí otra desgracia como la de Julen". Los vecinos de A Rubiana, en la parroquia lucense de Meilán, aseguran que viven con el corazón en un puño por el peligro que entraña un pozo artesano existente en la zona. Los residentes recuerdan la tragedia registrada en Málaga en enero de 2019 —cuando un niño de tan solo dos años perdió la vida tras precipitarse por un pozo en la localidad de Totalán— y temen que suceda algo similar en Lugo.

Según explican, el pozo lleva muchos años en el lugar sin que se tomen medidas efectivas para cubrirlo y evitar incidentes. "Es un pozo artesano que pertenecía a una casa que cayó hace más de cuarenta años y ya denunciamos varias veces la situación. De hecho, hace unos años, unos operarios que estaban realizando trabajos de desbroce por la zona estuvieron a punto de sufrir un accidente por culpa del pozo", apuntan.

Los vecinos cuentan que el Concello envió a varios operarios a inspeccionar el lugar y finalmente colocaron un tapa de hierro para evitar caídas. Sin embargo, la solución duró poco. "Algún insensato robó la tapa y el pozo volvió a quedar completamente abierto. Después vinieron a colocar unas vallas, pero se fueron moviendo y además no es una medida segura. El pozo tiene agua y cualquiera puede ir despistado, pisar allí y ya no contarlo. No son conscientes del riesgo que supone tener eso como está", advierten.

Uno de los residentes del lugar asegura que el pozo está en una zona bastante transitada, tanto por adultos como por niños. "Yo tengo un nieto de dos años y a veces sale a andar en bicicleta. Yo voy con él y voy nervioso por si se acerca demasiado al pozo. Y lo peor no son los más pequeños, ya que siempre van vigilados, pero los que ya son más mayores y andan solos pueden despistarse y caer al pozo. Y lo mismo pasa con las personas mayores, que a veces van caminando cuando ya anochece", comenta.

Los afectados instan al Concello a tomar medidas cuanto antes para tapar de forma efectiva el pozo y asegurar que no suponga un peligro para los transeúntes ni para los vehículos. "Es mejor prevenir que curar y queremos denunciar esto públicamente para que sea una queja y no un suceso", concluyen.