Denuncian a un pulpeiro por ir sin mascarilla y a 23 clientes en un bar

Otra inspección policial en un establecimiento de hostelería se saldó el fin de semana con un total de 23 denuncias: 19 de ellas por no llevar mascarilla, una por tenencia de droga, una por desobediencia y otra por incumplimiento del horario permitido de apertura al público.

La intervención se produjo en la madrugada del viernes al sábado, cuando una patrulla de la Policía Nacional de Lugo que realizaba labores de vigilancia rutinaria por el Paseo de Palestina –en las inmediaciones del centro comercial Carrefour– observó que un establecimiento de hostelería de la zona estaba abierto al público y tenía clientes en el interior, a pesar de que ya estaba fuera del horario permitido.

Los agentes realizaron una inspección en el establecimiento y observaron que había 19 personas que no hacían uso de la mascarilla obligatoria, aunque accedieron a ponérsela cuando se lo ordenaron. Los policías tramitaron 19 denuncias por no llevar la mascarilla, una denuncia por desobediencia y otra por tenencia de drogas. Además, comunicaron los hechos a la Policía Local, que también se trasladó hasta el establecimiento y levantó un acta de denuncia por estar abierto al público más allá de la una de la madrugada, que actualmente es la hora límite de apertura para los establecimientos de hostelería.

PULPEIRO. La Policía Local también denunció a otra persona que supuestamente cortaba y servía pulpo en un bar de la calle Río Sil y no llevaba puesta la mascarilla. Una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio acudió al local sobre las tres y cuarto del mediodía del domingo, después de recibir varias llamadas denunciando al supuesto infractor.

Tal y como confirmó el lunes el portavoz policial, los agentes se trasladaron hasta el restaurante y comprobaron "como dicho trabajador realizaba su trabajo con la mascarilla indebidamente colocada, ya que la tenía puesta por debajo de la nariz", explicaron.

Los policías le dijeron que se la tenía que colocar de forma adecuada para que cumpliera su función, ya que de lo contrario sería como no llevarla, pero el hombre "se negó inicialmente a ello". Ante esta actitud, los policías lo denunciaron por infracción a la Ley de Salud de Galicia.

Los agentes también denunciaron por infringir la misma normativa a otras dos personas que caminaban sin mascarilla por la Rúa Laverca y por la Praza da Milagrosa. En el último caso, el infractor se negó a ponérsela, a pesar de que la llevaba en la mano.

PRAZA MAIOR. En su recorrido por la capital lucense para velar por el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia –a consecuencia del covid-19–, la Policía Local también detectó a lo largo del pasado fin de semana a varios jóvenes sin mascarilla en el casco histórico.

En concreto, los agentes de la Unidad Territorial de Policía de Barrio levantaron tres actas de denuncia a sendos jóvenes que se encontraban reunidos en el fondo de la Praza Maior, en las inmediaciones del Círculos das Artes, sin usar la mascarilla. Los chicos accedieron a ponérsela en cuanto se lo pidieron los agentes.

Tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Lugo vigilan intensamente el uso de la mascarilla en la vía pública y en los establecimientos de hostelería –tanto en el interior de las instalaciones como en el exterior–, ya que en la actualidad su uso continúa siendo obligatorio en todo momento, excepto cuando se está haciendo deporte o cuando se está consumiendo expresamente en un establecimiento. Las denuncias que tramitan los agentes se derivan a la Subdelegación del Gobierno, que decide la sanción.

Fuma ante policías y grita: "No hay que tener miedo; yo superé el covid"

El Grupo Operativo Nocturno de la Policía Local tuvo que acabar inmovilizando a un lucense que protagonizó un altercado sobre las doce menos cuarto de la noche del viernes, cuando caminaba sin mascarilla por la Avenida de Ramón Ferreiro. Los agentes le ordenaron que se la pusiera, pero el hombre hizo caso omiso y además encendió un cigarro delante de los policías, al mismo tiempo que les gritaba: "No hay que tener miedo; yo superé el covid".



Síntomas de embriaguez



Los agentes observaron que el hombre presentaba síntomas de embriaguez. De hecho, tuvieron que sujetarlo para que no se cayera al suelo, "ya que perdía la verticalidad". Ante esta situación, llamaron al 061, pero el hombre se puso violento cuando llegaron los sanitarios, por lo que los policías tuvieron que inmovilizarlo para introducirlo en la ambulancia. Esta persona fue denunciada por no usar mascarilla y por fumar sin respetar la distancia