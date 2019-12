Denuncian "irregularidades" en el servicio de ambulancias del área de Lugo

Comisiones Obreras y UGT han denunciado ante Inspección de Trabajo "irregularidades" en el servicio de ambulancias del área sanitaria de Lugo relativas, entre otras, al atraso en pagos y medidas higiénicas.

En un comunicado, estos sindicatos han explicado que "la situación empeoró tras el cambio de entidad concesionaria". De este modo, han indicado que el pasado 16 de octubre se licitó la nueva concesión, que ha asumido la UTE Servicios Sanitarias de Monforte y Otros.

Estas centrales sindicales han explicado que "ya hace años" que se denunciaron "diversas carencias e irregularidades en las empresas relacionadas con el transporte terrestre de personas enfermas en Galicia, que desembocaron en un conflicto en marzo de este año, con una huelga seguida masivamente por el personal", han incidido.

"En el poco tiempo que lleva al cargo del servicio, esta UTE acumula ya varias denuncias en la Inspección, entre las que destacan el atraso en los pagos, carencias en las medidas higiénicas en el puesto de trabajo o la falta de uniformes y lavandería", han expuesto.

Exigen a la Administración gallega que "tome cartas enseguida" ya que "esta precariedad, especialmente en lo relativo a la higiene, incumple la legislación vigente"

Así, UGT y CCOO critican la "desidia" de la UTE y la "falta de control" por parte de la Administración porque "la precariedad material dificulta realizar el trabajo de modo eficiente", pese a que el acuerdo con el Sergas "incluyó un aumento superior a los 100.000 euros anuales por ambulancia", han recordado.

Por ello, exigen a la Administración gallega que "tome cartas enseguida" ya que "esta precariedad, especialmente en lo relativo a la higiene, incumple la legislación vigente, incumple los pliegos de contratación del servicio y representa un riesgo sanitario".

COACCIONES. Por otra parte, la CIG-Banca de Compostela ha denunciado "atrasos" de Grupo Norte al personal operador del 061 en el pago de las nóminas de noviembre y la "amenaza" de esta subcontrata de hacer lo mismo en diciembre.

Al respecto, esta central sindical acusa a la empresa de "utilizar a los trabajadores para coaccionar" a la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con "la finalidad de conseguir lo que este organismo le debe". También responsabiliza "a la propia Xunta de acometer el traslado de los servicios de emergencia de Galicia al Ayuntamiento de A Estrada, dejando en manos de empresas privadas un servicio público esencial", abunda.

Solicita que los trabajadores "dejen de ser rehenes de la mala gestión de la Administración y de la subcontrata"

La CIG señala en un comunicado que el pasado mes de julio "Grupo Norte anunciaba su pretensión de no continuar con el servicio de atención de llamadas del 061". No obstante, mientras no se celebre un nuevo concurso público, subraya la central sindical, "la empresa se vio obligada a aceptar una prórroga del mismo".

"A partir de ese momento empeoraron las relaciones laborales hasta el punto de anunciar (a pocos días de terminar el mes de noviembre) que, si la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061 no le abonaba la deuda existente, el Grupo Norte no estaría en disposición de afrontar el pago de las nóminas de este mes a casi una centena de trabajadores", ha denunciado la CIG.

Al respecto, esta central asegura que tras esta "amenaza" a la Fundación del 061, "Grupo Norte consiguió que se le hiciera una transferencia por un importe aproximado de 100.000 euros, procediendo así a hacer el pago de las nóminas, pero sin incluir los pluses y complementos".

CIG-Banca denuncia que a día de hoy el personal operador del 061 "sigue sin cobrar el resto de la nómina" y, además, alerta de la "posibilidad de que se repita esta situación en el mes de diciembre". Ante estos hechos, este sindicato considera que "es obligación de la Xunta y la empresa arreglar esta situación de inestabilidad e incerteza para el personal operador del 061".

Además, solicita que los trabajadores "dejen de ser rehenes de la mala gestión de la Administración y de la subcontrata". Con todo, advierte de que, de no contar con una "solución satisfactoria" para el personal, valorará junto con los trabajadores "la adopción de medidas que consideren pertinentes".