Denuncian falta de pruebas tras sendos positivos en colegios de Lugo y Burela

La Confederación Anpas Galegas denunció este miércoles el "terrible descontrol" de la gestión de la pandemia en los colegios e institutos gallegos y puso como ejemplo lo ocurrido en los colegios Rosalía de Castro de Lugo y Vista Alegre de Burela, donde aseguró que, pese a registrarse dos positivos, no se hicieron tests a alumnos y personal. "Como é posible que nunha aula dea positivo unha docente e non se fagan as probas ao alumnado desa aula e nin sequera se lles confine?", se pregunta acerca del caso del Rosalía de Castro la entidad, que remitió un comunicado en el que, "a petición de numerosas anpas", arremete contra "o caos nos centros" y "a inseguridade provocada nas familias" debido a la "disparidade de criterios e de coherencia" en las medidas preventivas de las consellerías de Sanidade y Educación.

En cuanto al colegio mariñano, explicó que la contagiada fue una colaboradora del comedor escolar y criticó que no se procedió a aislar ni a hacer pruebas a sus compañeros ni a los usuarios, quienes además "comen sen máscara". Pero también afirmó que en algunos casos los rastreadores tardaron "máis dunha semana" en contactar con el alumnado confinado "para facer a PCR ou o seguimento", o que incluso se ha llamado a estudiantes no aislados para "dicirlles que podían saír do confinamento".

Así, la confederación instó a Sanidade y Educación a mejorar su "coordinación" y animó a las familias a "estar pendentes do correcto seguimento dos protocolos e denunciar ante inspección educativa todas as irregularidades".

CONTAGIOS. En el conjunto de la comunidad son 1.263 los casos de coronavirus que afectan a escuelas infantiles y centros educativos, 35 menos que el martes. Hay 70 aulas cerradas, el mismo número.

En Lugo, la Xunta contabiliza 172 casos de coronavirus activos en el entorno escolar, uno más que en la jornada anterior. Entran en la lista como novedad la Escuela Infantil Campo de Ribadeo, el Illa Verde de Lugo y el EEI San Roque de Ribadeo.