Denuncian deficienciasen las cuadras portátiles del certamen equino

La fuerte lluvia caída el sábado por la tarde en Lugo puso de manifiesto la precariedad de las cuadras portátiles habilitadas en el exterior del Pazo de Feiras para albergar los caballos que participan en el concurso Equigal.

Los boxes fueron aportados por una empresa del sur de España y están más pensados para lugares de esa zona geográfica que para el norte. Los recintos tenían cubiertas de lona –algunas con agujeros– y el sábado acabaron inundadas, según denunciaron personas vinculadas al concurso. Estas fuentes señalaron otras deficiencias de las que informarán a la Federación Hípica Gallega.

Añaden que vieron carencias de seguridad porque la zona de boxes no estaba totalmente vallada y no hubo vigilancia nocturna, dicen. También advirtieron problemas de luz y agua en varias zonas el sábado por la noche, de higiene insuficiente en los pasillos, de carencia de medidas de protocolo covid y de que no se hizo control de residuos de los concursos celebrados los dos fines de semana anteriores ni se desinfectaron las cuadras, aseguran.

LA FEDERACIÓN REPLICA. Salvo la parte relativa a los boxes, que tanto la gerencia del Pazo de Feiras como la Federación Hípica reconocieron que quizás no eran las más adecuadas, el resto de quejas fueron desmentidas por ambas entidades. "A nivel federativo no tenemos ninguna queja, al contrario, somos conscientes de las dificultades de organizar una prueba de este tipo", afirmó su presidente, Federico Pérez Lago. "Siempre hay cosas mejorables, y las instalaciones portátiles quizás no eran las más apropiadas", señaló.

Rubén López, gerente del Pazo, explicó que pueden mostrar los contratos y facturas de todos los servicios prestados. Aseguró que se cumplió el protocolo covid y la limpieza y desinfección, explicó que hubo un vigilante por la noche, que no se valló toda la zona para facilitar el movimiento de jinetes y caballos y sus vehículos, que no le constan problemas de luz y agua y que sobró viruta para las cuadras.