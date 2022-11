Denuncian el "colapso" de las urgencias pediátricas en el Hula y en el PAC de Fingoi

El sindicato de enfermería Satse ha vuelto a denunciar, una semana más, el colapso de las urgencias pediátricas en el Hospital Universitario Lucus Agusti (Hula) y en el PAC de la ciudad de Lugo, el de Fingoi, a causa del aumento de patologías respiratorias en los niños.

Así lo ha explicado el delegado en Lugo de Satse, Manolo Veiga, que ha calificado de "muy alta" la incidencia, sobre todo, de gripe A. "Esto afecta a niños y niñas de nuestra provincia y hace que estén con patologías respiratorias y, al final, acaban atendidos en las urgencias hospitalarias tanto de los PAC como de urgencias", ha alertado.

Esta situación, ha dicho Manolo Veiga, "provoca una sobresaturación" en los servicios de pediatría, algo que, "unido a la falta de personal sanitario", lleva "a muchas demoras".

Tirando de ironía, ha lamentado que se "trate de banalizar" la situación por parte de la Xunta, indicando que, "pese a que esas patologías respiratorias eran banales, en la última semana hay más de 25 hospitalizados por patologías respiratorias" en Lugo. "Están bajando muchísimo los pacientes de covid pero aumentan muchísimo los de gripe", ha acreditado.

Veiga no ha dudado en señalar que lo que está pasando "en Madrid, se repite en Galicia". "En los PAC de Pontevedra, donde hay dos equipos de médicos y enfermería que atienden las urgencias, ahora se quedan con una enfermería o se cierra directamente", ha alertado

"No podemos permitir que el gerente del área de Pontevedra dé charlas de dos horas a los enfermeros para decirles qué tipo de patologías tienen que derivar y cómo actuar, cuando nosotros hemos hecho cursos de más de 500 horas donde se nos enseñaba a discriminar las patologías urgentes, así como la forma de actuar. Esto crea gran inseguridad en el personal de enfermería, que no es que no quiera asumir esa responsabilidad, lo que quiere es estar con una capacitación, una cualificación y una formación en ese punto", ha finalizado el delegado.