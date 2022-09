Denuncian otro 'Carqueixo' en O Ceao

Conchita López y su marido, en algún tiempo un conocido tapicero de Lugo, vieron que el Concello llevó a cabo hace unos días un operativo especial de limpieza en el poblado chabolista de O Carqueixo y piden lo mismo para el camino que conduce a las fincas que cultivan en Agra Vella, entre el polígono empresarial de O Ceao y la N-VI. Allí se acumulan enseres y todo tipo de basura que, según cuenta esta vecina, son depositados en el lugar por los habitantes de unas construcciones que hay en esa vía.

"A finais de xuño chamamos á Policía Local e dixéronnos que ían ir limpar, pero volvemos despois de estar dous meses fóra e está todo igual", se lamenta Conchita, que asegura que la situación se repite un año tras otro. "Unha vez tivemos que chamar un palista para que nos abrira o camiño para poder ir segar a herba", asegura.

La basura acumulada junto a un camino en el polígono industrial de O Ceao. XESÚS PONTE

"Isto é un novo Carqueixo" —donde el Concello retira varias veces al año varias toneladas de chatarra y basura— e parte da culpa téñena os dunha nave que hai cerca e que lles dán cousas a esta xente e despois eles déixanas tiradas por aí. Iso non pode ser. Se eu me desfago dunha lavadora teño que levala a algún sitio", señala.

Conchita y su marido viven cerca, en Milleirós (Meilán), pero acuden con frecuencia a Agra Vella y, aunque aseguran que los vecinos no son conflictivos, sí los hacen responsables también de daños que han sufrido en sus bienes y que han denunciado. "Pero a Policía vén e pouco caso fai. Nin pegadas sacan para investigar", se lamenta.

La denunciante cuenta que en los últimos años han sufrido robos de ovejas y de una segadora y daños en herramientas y que recientemente se encontraron cortado el cable eléctrico de un pozo de agua que hay en el lugar.

"Sentímonos impotentes porque parece que se as cousas non saen na prensa rinse dun", afirma Conchita, que ahora pide al Concello que intervenga para poder llevar a cabo las tareas agrícolas que tienen pendientes en los dos prados que poseen en Agra Vella. "Isto está feito unha porquería, e segundo limpan no Carqueixo digo eu que poderán limpar tamén aquí", pide. Defiende el derecho de todas las personas a habitar donde consideren, dentro de la legalidad, pero pide a la administración que haga respetar también sus derechos.