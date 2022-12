La Policía Local de Lugo intensificó los controles de seguridad vial en la noche del viernes al sábado y denunció a una docena de conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia. Los agentes sancionaron además a un conductor que no tenía el carné en vigor, ya que había perdido todos los puntos, y a otro que iba al volante de un turismo a pesar de no que no lo había sacado nunca.

Uno de los infractores fue sorprendido cuando circulaba por Camiño Real y arrojó una tasa de 0,75 miligramos por litro de aire espirado, tres veces más de lo permitido, por lo que le abrieron diligencias por un delito contra la seguridad vial. También dieron positivo en alcohol otros conductores en la Rúa Enriqueta Otero, con una tasa de 0,54; en Cidade de Vigo, con 0,61; en la Rúa Santiago, con 0,42; en Anxo López Pérez, con 0,40 y en Ramón Ferreiro, con 0,49.

En los controles realizados en la Ronda da Muralla fueron denunciados cinco conductores, que arrojaron tasas de 0,52; 0,58; 0,35; 0,43 y 0,58 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Los agentes realizaron los controles con vehículos rotulados y camuflados.