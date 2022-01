Denunciados seis conductores ebrios y uno que no tenía carné y no había pasado la ITV

La Policía Local realizó varios filtros de seguridad vial durante el fin de semana y denunció a seis conductores por dar positivo en las pruebas de alcoholemia. Los agentes de la Unidad Territorial de Policía de Barrio, en colaboración con la Unidad de Atestados, sorprendieron a un conductor en la Rúa Alfonso X O Sabio, que arrojó una tasa de 0,99 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuatro veces más de lo permitido. También fueron sancionados otros cinco conductores en la Rúa Dinán, Rúa Santiago, Rúa Manuel María, Praza Mártires de Carral y RúaSan Roque, con tasas de 0,61; 0,65; 0,39; 0,45 y 0,68 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, respectivamente.

Los agentes localizaron también a una persona, en la Rúa Curros Enríquez, que circulaba al volante de un turismo que no había pasado la ITV. Además, al solicitarle la documentación, comprobaron que no tenía permiso de conducir, ya que no lo había obtenido nunca. Los agentes de Atestados le instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de juicio rápido.