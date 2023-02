Denunciados de madrugada dos conductores ebrios y otro que dio positivo en tres drogas

La Policía Local de Lugo intensificó los controles de alcohol y drogas en el casco urbano en la noche del jueves al viernes y denunció a dos conductores ebrios y a otro que dio positivo en diferentes sustancias estupefacientes.

Un equipo de Atestados se desplazó hasta la calle Lucas Ferro Caveiro, donde una patrulla de la Policía Nacional había interceptado un vehículo que fue detectado cuando circulaba en zig-zag por la calle Río Sil. Al llegar al lugar, los agentes observaron que el conductor presentaba signos de embriaguez, por lo que es fue sometido a las pruebas de alcoholemia y arrojó una tasa de 0,84 miligramos por litro de aire espirado, más del triple de lo permitido. La Policía le instruyó diligencias por un delito contra la seguridad vial y le inmovilizó el vehículo.

Los agentes detectaron también a un conductor ebrio en la Praza Fonte dos Ranchos, quien arrojó una tasa de 0,45 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y a otro en la Rúa Armónica, que dio un resultado de 0,35 miligramos. A estos dos conductores se les abrió un expediente sancionador con multa de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir. Igualmente, se les inmovilizaron los vehículos.

El el transcurso de los controles, los policías le dieron el alto a otro vehículo en la Rúa Armónica, ya que circulaba "de forma irregular" y comprobaron que el conductor presentaba signos de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes. El hombre fue sometido al test de drogas y dio positivo en hachís, cocaína y anfetaminas. Por este motivo, el conductor se enfrenta a un expediente sancionador con mil euros de multa y la retirada de seis puntos del carné.

La Policía Local realizó además varios filtros con vehículos camuflados y detectó las siguientes infracciones graves a la normativa de tráfico: ocho vehículos cuyos titulares no habían pasado la ITV en el plazo debido, un vehículo que circulaba con ITV desfavorable, tres turismos parados que carecían de seguro obligatorio. dos vehículos denunciados por conducción negligente, un conductor denunciado por carencia de validez de su permiso de conducción al no haber realizado el curso de reeducación y otro conductor que no había cambiado la titularidad del vehículo tras haber fallecido su titular.