Denunciado un local de Salvador de Madariaga por superar el horario y aforo

La Policía Local denunció a un establecimiento de hostelería de la calle Salvador de Madariaga –que suma ya multitud de denuncias– por tener clientes en el interior fuera del horario permitido y superar el aforo.

El incidente se produjo sobre a una y cuarto de la madrugada del lunes, cuando un dispositivo de la Policía Local, establecido para el control de actividades, entró en el establecimiento y comprobó que presentaba "un aforo muy superior al permitido" y además las puertas de salida se encontraban cerradas. Igualmente, los agentes observaron que había personas consumiendo bebidas en la barra y que las mesas instaladas en el local no cumplían con la distancia de seguridad obligatoria. El local tampoco había instalado la cartelería relativa al foro y tenía la música puesta, "a pesar de estar ejerciendo la actividad fuera del horario establecido". Los agentes levantaron acta por todas las infracciones detectadas en el local.

En los dispositivos policiales organizados para velar por el cumplimiento de las restricciones derivadas del covid, la Policía Local también denunció a ocho personas por estar en grupos de no convivientes y otros cuatro ciudadanos por no usar la mascarilla. Asimismo, acudieron a un domicilio de la Rúa Laverca, tras recibir un aviso por una fiesta en un piso particular. Uno de los asistentes intentó huir y fue detenido por un presunto delito de resistencia.