Denunciado por intentar entrar en un concierto de San Froilán sin mascarilla

Agentes de la Policía Local denunciaron a una persona que intentaba acceder a uno de los conciertos de la semana de actividades culturales de San Froilán -organizada por el Ayuntamiento ante la imposibilidad de celebrar las patronales de la forma habitual- a pesar de que no tenía entrada y sin llevar la puesta la obligatoria mascarilla.

Los conciertos de San Froilán se están celebrando en recintos vallados y con aforo limitado, a los que solo se puede acceder con entrada, que hay que retirar previamente y de forma gratuita en los canales habilitados por el Ayuntamiento de Lugo.

Una patrulla de la Policía Local vio como esta persona, que no llevaba puesta la mascarilla, intentaba acceder al interior del recinto donde se estaba desarrollando el concierto, pero como no tenía entrada no pudo pasar, por lo que se puso a golpear la valla perimetral.

Los agentes la denunciaron por no llevar puesta la mascarilla, pero también por desobediencia, dado que se negó a colocársela a pesar de sus advertencias.

En Lugo también fue denunciada otra persona que caminaba sin mascarilla por la Rúa Milagrosa.

Además, la Policía Local denunció al propietario de un establecimiento en Xosé Castiñeira que incumplió el horario de cierre y permitió a sus clientes el consumo en la barra.