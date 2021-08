Denunciado un hombre por no usar mascarilla de forma reincidente en Lugo

La Policía Local de Lugo ha denunciado a un hombre por una infracción grave a la Ley de Saúde de Galicia por no usar mascarilla en el mercadillo de Frigsa, según recoge en su parte de incidencias sobre unos hechos ocurridos el viernes. Al respecto, explica que el hombre no llevaba una mascarilla con él, además de ser reincidente ya que fue denunciado el día 9 de agosto por el mismo hecho en el mismo lugar.

Asimismo, hubo diez denuncias por infracciones contra las medidas preventivas del Covid-19: tres por botellón, tres por no hacer uso de la mascarilla y cuatro por una fiesta en una domicilio particular entre no convivientes.

VENTA ILEGAL. Por otra parte, el mismo viernes en el mercadillo de Frigsa también se produjo un incidente con una mujer que no contaba con autorización municipal para vender en el lugar. La mujer amenazó con grabar a los agentes y subirlo a las redes, por lo que fue denunciada por una infracción a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.

Mientras, el domingo, la Policía Local intervino en una discusión de pareja en la vía pública, que acabó con la confirmación por parte de ambos de que solo utilizaron un tono demasiado alto. Esa misma mañana, los agentes acudieron a un domicilio en Marqués de Ombreiro en el que la expareja de una mujer alertó de que se había ido en un vehículo bajo un estado de ansiedad. La mujer apareció en el domicilio, no pidió asistencia médica pero sí el abandono de su expareja de la casa.