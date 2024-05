Denunciado un conductor que dio 1,26 de alcohol, la tasa más alta de este año en Lugo

La Policía Local de Lugo intensificó los controles de seguridad vial durante el fin de semana y denunció a una docena de conductores tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia. Uno de ellos, de 44 años, circulaba por la Avenida da Coruña y arrojó un resultado de 1,26 miligramos por litro de aire espirado, cinco veces más de lo permitido por ley y la tasa más alta registrada en lo que va de año.

Los agentes le abrieron diligencias como autor de un delito contra la seguridad vial y le inmovilizaron el vehículo. También fueron denunciados por el mismo delito otras cinco personas que circulaban por las calles Doutor Ochoa, Avenida de Madrid, Ronda das Fontiñas, Rodríguez Mourelo y Mar Cantábrico, donde arrojaron tasas de 0,80; 0,68; 0,69; 0,33 y 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, respectivamente.

La conductora que circulaba por Fontiñas perdió el control del turismo y colisionó contra la parte trasera de un camión de recogida de residuos. Además, el conductor sorprendido en Rodríguez Mourelo también fue denunciado por carecer de carné, ya que no lo había obtenido nunca.

Seis denuncias por vía administrativa

Además de las denuncias por la vía penal, los agentes tramitaron otras seis denuncias por la vía administrativa. Estos infractores circulaban por Serra de Meira, Dona Urraca, Illas Cíes, Praza da Milagrosa, Lamas de Prado y Carril dos Loureiros, donde dieron resultados de 0,39; 0,39; 0,42; 0,61; 0,52 y 0,36 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Este último arrojó también un resultado positivo en cocaína y metanfetaminas. El joven se enfrenta a una multa total de 1.500 euros y la retirada de diez puntos del permiso de conducir.

También fue denunciado otro conductor que dio positivo en drogas y no tenía seguro, nueve que no habían sometido los turismos a la ITV en el plazo debido y uno que la tenía desfavorable, otros tres que no tenían el seguro obligatorio, dos por conducción negligente, uno por quebrantamiento de inmovilización y otro más por circular con placas de matrícula temporales de empresa a lasque le faltaban caracteres y habían sido confeccionadas de forma irregular.