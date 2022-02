Denunciado en Lugo un conductor ebrio y sin carné y otro por circular en patinete sin luces

La Policía Local de Lugo realizó varios filtros de seguridad vial de madrugada y denunció a siete conductores por diferentes infracciones, tanto administrativas como penales. En el transcurso de los controles, realizados por los efectivos del Grupo Operativo Nocturno, el colaboración con la Unidad de Atestados, los agentes detectaron al conductor de un patinete eléctrico que circulaba de noche sin ningún tipo de alumbrado, por lo que afronta una multa de 200 euros.

También fue denunciado un conductor en la Rúa Curros Enríquez tras arrojar en la prueba de alcoholemia una tasa de 0,64 miligramos por litro de aire espirado, más del doble de lo permitido. Los agentes le abrieron un expediente sancionador con multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducción. Además, le inmovilizaron el vehículo y comprobaron que el hombre no tenía el carné en vigor, ya que se lo habían retirado tras una condena penal y no había realizado el curso de reeducación obligatorio para recuperarlo.

Los agentes sorprendieron a dos conductores que circulaban en vehículos sin seguro y a otro con la ITV desfavorable

La Policía Local sorprendió también a dos vehículos que circulaban sin seguro, por lo que sus titulares se enfrentan a multas de 1.500 euros. Los dos coches fueron retirados por el servicio de grúa y quedaron inmovilizados en el depósito municipal. También detectaron a un vehículo “con permiso temporal de empresa, amparado con placa temporal, careciendo de boletín de circulación y sin destinar el vehículo a los fines establecidos”. Otro conductor se enfrenta a una sanción de 200 euros por circular con la ITV desfavorable.

Finalmente, los efectivos de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Lugo le instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial a un hombre que conducía un turismo por Concepción Arenal a pesar de no tener permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca. También le instruyeron diligencias a su acompañante por cooperador necesario, por prestarle el coche sabiendo supuestamente que no podía conducir. Ambos fueron citados para un juicio rápido.