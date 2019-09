Denunciadas 3 personas en carreras de As Gándaras por conducción temeraria

Tal y como estaba previsto, las reuniones de conductores que habitualmente se celebraban en As Gándaras se trasladaron el pasado viernes a la explanada del Pazo dos Deportes. Sin embargo, un grupo sí acudió al polígono, donde sus miembros participaron en carreras ilegales y se denunció a tres por conducción temeraria.

La Policía Local realizó labores de control en el entorno del Pazo, durante la quedada organizada por un grupo que se hace llamar en las redes sociales Norte Racinglero y que logró reunir a 130 conductores. Los agentes no detectaron ninguna infracción al volante, pero, al inspeccionar los vehículos y la documentación de los asistentes, sí hallaron algunas administrativas.

Entre otras cuestiones, se impusieron sanciones por carecer de la ITV al día y por no disponer del seguro. También procedieron a la inmovilización de un vehículo porque el conductor era objeto de búsqueda por una Administración pública ya que sobre él pesaba una deuda. Finalmente, se denunció al propietario de otro de los coches por hacer reformas ilegales en él, ya que tenía unas aristas salientes que no están permitidas. Al margen de esas cuestiones, la quedada transcurrió con tranquilidad. Los asistentes, tal y como llevan tiempo defendiendo que hacen, no compitieron entre sí ni sobrepasaron los límites de velocidad.

Sin embargo, en la quedada alternativa de As Gándaras el panorama fue muy distinto, según pudo comprobar otro control de la Policía Local. Entre el grupo que acudió al polígono, donde hubo unos 25 vehículos, sí se produjeron carreras. Así, los agentes que asumieron las labores de vigilancia en el polígono detectaron infracciones al volante y, de hecho, denunciaron a tres personas por conducción temeraria.

Los conductores que se quedaron en As Gándaras fueron unos 25, mientras que los del Pazo superaron ampliamente el centenar

No son estas las únicas denuncias por ese mismo motivo que se producen en los últimos meses. De hecho, la Policía Local reconoció recientemente que uno de los participantes en una de las quedadas fue sorprendido circulando por el polígono a 140 kilómetros por hora, mientras que otro también pasó a gran velocidad por delante de una discoteca en un momento en el que había mucha gente concentrada en la puerta, lo que suponía un especial peligro.

TRÁFICO. La Policía Local también detectó otro caso de conducción temeraria en la N-VI y en ese caso lo puso en conocimiento del subsector de Tráfico. No se sabe si venía de alguna de las quedadas.

Ese tipo de concentraciones que ahora se celebran en los polígonos industriales solían celebrarse antes en barrios como los de A Piringalla u O Castiñeiro.

No todos los participantes querían una concentración sin competir

La escisión de los participantes de las quedadas de As Gándaras en dos grupos se debió a que no todos querían celebrar una mera concentración de coches en la que no hubiera ningún componente de exhibición al volante o de competición.



Según pudo saber la Policía Local, algunos de los asistentes habituales organizaron una votación por las redes sociales para determinar si se continuaba acudiendo al polígono, lugar de encuentro habitual, o se trasladaban al Pazo. Por esa misma vía se insistió en que debía celebrarse una reunión tranquila y que, de hecho, cualquier exceso al volante sería comunicado a la Guardia Civil o a la Policía, recordando que, de esa forma, se trataba de evitar que dejaran de celebrarse esas concentraciones.



Sin embargo, no todos estaban de acuerdo en celebrar una mera reunión ni en señalar a los conductores que se excedieran en la velocidad o hicieran trompos. Por ese motivo, un grupo de ellos acudieron el viernes a As Gándaras, tal y como se venía haciendo e ignorando la celebración más multitudinaria que tuvo lugar en la explanada junto al Pazo dos Deportes.