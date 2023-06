Denuncia ante el Sergas y el Valedor la larga espera por un TAC del tobillo

"Tengo un dolor insoportable. Era autónomo y me vi obligado a cerrar mi negocio. Aguanté siete meses, pero quedó claro que no iba a poder seguir", asegura Ángel Vila, un mecánico de Lugo con una lesión de tobillo y que ha denunciado ante el Valedor y el Sergas la larga espera para que le hagan el TAC, imprescindible para saber si le pueden operar.

Este lucense lleva desde 2017 con ese problema e, inicialmente, acudía cada seis meses a revisión de Traumatología. Probó distintos tratamientos, desde fármacos hasta plantillas o infiltraciones, sin éxito. Explica que ahora tiene también una lesión lumbar, que la neurocirujana atribuyó a la manera en la que el tobillo le obliga a caminar.

Lleva sin trabajar desde 2022, año en el que tuvo que cerrar su negocio después de que empeorase el tobillo y el especialista solicitase una consulta con Cirugía Vascular y un TAC. La primera cita llegó rápido pero sigue esperando por la prueba.

"Me pusieron la cita con el traumatólogo para 2024, dos años después de la anterior y sigo sin el TAC. He puesto varias reclamaciones sin éxito. No entiendo por qué antes las consultas con Traumatología eran cada seis meses y ahora tengo que esperar dos años", asegura el paciente.

Ha recurrido tanto al Sergas como al Valedor do Pobo, a quien pide que intervenga para que se le cite cuanto antes para la prueba.