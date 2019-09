Denuncia que el hospital le cancela la víspera una cita por la que llevaba esperando 9 meses

Un paciente del Hula denuncia que la cita de Traumatología por la que llevaba esperando desde enero le fue cancelada la víspera, a las ocho y media de la tarde, sin que le ofrecieran alternativa.

Se trata de una persona de baja y que sí fue citado en el día previsto para hacerse unas pruebas pero no para la consulta del especialista. Critica que si, como le dijeron por teléfono, se debía a las vacaciones del personal, no se le ofreciera la consulta con otro traumatólogo, ya que no tenía ninguno asignado.

Por su parte, el Hula explicó que sería citado de forma muy inminente.