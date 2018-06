Denuncia a un hombre por no devolverle un tractor y le pide seis años

Un lucense denunció a otro por no devolverle un tractor y el caso llegó este martes a la Audiencia Provincial de Lugo, donde el abogado del denunciante solicitó para el acusado una condena de seis años de cárcel. El fiscal, por su parte, también considera que el hombre es autor de un delito de apropiación indebida, aunque pidió una pena considerablemente inferior: dos años y medio de cárcel, así como una multa de 3.240 euros.

Las acusaciones mantienen que el día 7 de mayo de 2015, el propietario del tractor le entregó el vehículo al acusado -que tenía una empresa de servicios agrícolas- para que realizara "unos trabajos".

Posteriormente, el hombre le pidió varias veces que se lo devolviera, "pero pese a los reiterados intentos amistosos del propietario de recuperar el tractor", el acusado no se lo devolvió. Finalmente, el 2 de octubre de 2016, el afectado interpuso una denuncia.

El tractor -que estaba valorado en 63.400 euros- fue recuperado al día siguiente por la Policía Nacional, que se lo devolvió a su dueño.

Durante la vista oral, el acusado negó los hechos y aseguró que no le prestaron el vehículo, sino que pagó por él. "Le compré el tractor, además de una abonadora y una sulfatadora. Firmamos un contrato en un bar que tenía mi mujer, pero luego dejamos el establecimiento y se perdió el contrato. No recuerdo exactamente el precio que pagué por el tractor porque compré varias máquinas", explicó.

El hombre reconoció que el tractor estaba a nombre del denunciante. "No cambié la titularidad porque el vendedor me dijo que tenía seguro y garantía por dos años y que ya haríamos el cambio más adelante. Yo acepté y él nunca me reclamó nada, hasta que me puso la denuncia", dijo.

DAÑOS. El denunciante alegó además que cuando recuperó el vehículo tenía numerosos desperfectos que anteriormente no presentaba y lo tuvo que reparar, por lo que le reclama al hombre la cantidad de 5.286 euros.

El acusado negó también esta circunstancia y aseguró que compró el vehículo agrícola "usado y con algo más de 3.600 horas de uso", por lo que ya presentaba muchos desperfectos en ese momento.

Tras escuchar los testimonios y las conclusiones de las partes, el juicio quedó visto para sentencia.