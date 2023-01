Denuncia a dos guardias que lo cachearon por confundir un analgésico con droga

Un lucense denunció ante la Policía Nacional de Lugo a una patrulla de la Guardia Civil que lo denunció a él por llevar encima estupefacientes, cuando en realidad se trataba de un analgésico.

Tal y como hizo constar en la denuncia, los agentes le dieron el alto el 18 de diciembre de 2020, cuando caminaba por la calle, y le solicitaron la documentación. Acto seguido, le realizaron un cacheo en plena calle y le mandaron incluso que se quitase las botas y los calcetines, "a pesar de que solicité ser trasladado a dependencias policiales para preservar mi intimidad", apunta.

El hombre llevaba un medicamento, "pero ellos creyeron que se trataba de una sustancia estupefaciente y, a pesar de mis explicaciones, hicieron caso omiso y me levantaron un acta de denuncia. En ese momento no le di ninguna importancia porque no era droga, pero posteriormente recibí en mi domicilio una comunicación de la Subdelegación del Gobierno facilitándome el acceso a un expediente abierto en mi contra, así como los resultados de la analítica de la sustancia intervenida", cuenta el afectado.

La analítica confirmaba que la sustancia era "fenacetina" (un fármaco empleado como analgésico), por lo que el denunciado no entiende por qué no se archivó el procedimiento y denuncia a los agentes por haber actuado "de mala fe".

El hombre cita en su reclamación otros expedientes iniciados "por los mismos guardias", que fueron archivados, "para dar cuenta de la mala fe de los agentes hacia mi persona", dice.

El afectado explica además en su denuncia que en noviembre de 2021 le desapareció su teléfono móvil y unos días más tarde acudió a la Guardia Civil para solicitar información sobre los trámites de su denuncia, "pero no recibí respuesta", asegura.