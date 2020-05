Denuncia que un compraoro estuvo cerrado y ahora le reclama intereses

Un lucense denuncia que una empresa de compraventa de oro de la capital, en la que empeñó una joya, le quiere cobrar intereses por el tiempo que tardó en recuperar el artículo, a pesar de que no pudo recogerlo antes porque el establecimiento permaneció cerrado por el estado de alarma.

El hombre puso el caso en conocimiento del servicio de Consumo de la Xunta, que considera que se trataría de “una práctica abusiva” y anima a los afectados a presentar una reclamación. “Estanse dando casos en diversas cidades. Os afectados teñen que pedir unha folla de reclamación e presentala en Consumo, que intentará unha mediación entre as partes. Se confirman que hai un abuso, pode conlevar unha sanción”, apuntaron en la Xunta.

Según explica el afectado, acudió al establecimiento en el mes de marzo para empeñar una cadena de oro, por la que le dieron 850 euros, y para recuperarla tenía que pagar 1.000 euros y recogerla antes del 9 de abril. A partir de esa fecha, cada mes que tardara en recuperarla tendría que pagar 150 euros de intereses. “Estuve llamando sin parar antes de que me caducara el primer plazo y siempre me dijeron que no me preocupara y que podría recuperar la cadena en cuento volviera a abrir el negocio, sin tener que pagar más”, comenta.

Sin embargo, el hombre asegura que este lunes se puso en contacto de nuevo con los responsables del negocio y le dieron cita para recoger la cadena, pero le dijeron que tenía que pagar 1.300 euros. “Me dijeron que tenía que pagar los intereses de abril y los de mayo, ya que lo contabilizan por meses y da igual que solo hayan pasado 4 o 5 días del mes. Me dicen que no cerraron por iniciativa propia, sino porque les obligaron, así que dicen que no es problema suyo. Para mí es una estafa”, concluye.