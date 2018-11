Denuncia que su amante y la amiga lo estafan y en el juicio duda cuál es cuál

La amante era rubia, bajita y con el pelo corto. Su amiga alta, morena y con el pelo largo. Pero aun así, un hombre que las denunció por estafa dudó este jueves en el juicio cuál era cuál, dejando a las dos perplejas.

El ministerio público mantiene que las dos mujeres se pusieron de acuerdo, hace ya seis años, para conseguir los datos de crédito de la tarjeta del denunciante y realizar compras por internet. En concreto, les achaca la adquisición de varios billetes de avión y de autobús, productos de alimentación en supermercados, y tarjetas prepago de telefonía móvil, todo ello por importe de 1.794 euros.

Según explicaron este jueves las dos mujeres ante la jueza del Penal 1, fue el acusado quien realizó todas las compras. "Mantuvimos una relación sentimental durante dos años, pero él estaba casado y nos veíamos a escondidas. Yo no trabajaba", contó la amante, "y él me pagaba los viajes y me ayudaba económicamente con mis hijos. Mi amiga solo me acompañó una vez en un viaje a Holanda para verlo. Él trabajaba de carpintero en un barco e iba a estar allí diez días, así que me pidió que fuera, pero yo no quería ir sola y nos pagó el billete a las dos para que ella me acompañara".

El caso contra la amante se sobreseyó y la jueza absolvió a la amiga ante la versión "ambigua y contradictoria" del hombre

Tal y como relató, el denunciante llegó a denunciar en alguna ocasión la pérdida de la tarjeta de crédito para que le devolvieran el importe de varias compras que había realizado. "En Holanda me compró ropa y otras cosas, pero luego denunció que le robaron la tarjeta. Me contó que tenía un cuñado trabajando en un banco y que ya le pedía a él todas las gestiones necesarias para que le ingresaran todo el dinero". La amiga, por su parte, explicó que ni tan siquiera conocía al denunciante y que lo único que hizo fue acompañar a su compañera en un viaje porque ella se lo pidió.

Las dos mujeres están convencidas de que el hombre las acusó de usar su tarjeta sin permiso para ocultarle a su mujer todos los gastos que hacía con su amante. "No hay otra explicación", señalaron. De hecho, el hombre no fue capaz de aclarar las cosas en el juicio y su testimonio fue un cúmulo de sorpresas.

El denunciante arrancó su testimonio negando que los cargos a su tarjeta se realizaran con su consentimiento y diciendo que solo había quedado alguna vez con "la chica". Sin embargo, en algún momento llegó a reconocer que le había pagado algún viaje para que pudieran verse. Cuando la jueza le preguntó quien era "la chica" con la que había mantenido una relación sentimental, el hombre señaló a la amiga y dijo: "No sé, sería esta, no me acuerdo". Unos metros más atrás, la amante escuchaba la respuesta boquiaberta.

El hombre reconoció que, tras poner la denuncia, el banco le devolvió los 1.794 euros. "Por eso miente y ya no sabe qué decir. Porque está claro que puso la denuncia para recuperar el dinero y ya no sabe ni con quien compartió lecho", apuntó la defensa.

El caso contra la amante ya se había sobreseído por la relación sentimental que mantenían y la jueza absolvió este jueves la amiga -que afrontaba dos años y medio de cárcel- ante la declaración "ambigüa y contradictoria" que ofreció el denunciante.