La demora del nuevo contrato de la basura obliga al concello a adquirir contenedores

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, aseguró este lunes que la concejalía de medio ambiente ya está tramitando la compra de nuevos contenedores de basura para la ciudad, al tiempo que continúa con el proceso para renovar el contrato de recogida de la basura y limpieza. Será, no obstante, "unha adquisición de mínimos para renovalos nos emprazamentos nos que a súa substitución resulta imprescindible", dijo.

Méndez salió así al paso de la propuesta lanzada horas antes por el PP, quien pidió que se adquieran al menos unos 200 recipientes, así como otros tantos recambios para reparar pedales, tapas y mecanismos de contenedores que están averiados o rotos.

"Estamos viendo cómo, cada vez que entra una petición vecinal para que les reparen o cambien el contenedor de su calle, se les responde dando largas diciéndoles que tengan paciencia y que esperen a que se concrete el nuevo contrato de la basura", denunció el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide.

Los populares hacen esta petición porque sospechan que el nuevo contrato va a tardar, debido al recurso judicial que interpuso el Concello contra la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) que instaba a readmitir en el proceso a una empresa que había sido excluida.

Méndez asegura que el Concello seguirá adelante co la renovación del contrato de la basura pese al recurso judicial

La alcaldesa reiteró este lunes que "a vontade do goberno é seguir co procedemento de contratación, se non hai ningún impedimento legal que nos faga cambiar a folla de ruta, para finalizalo o antes posible e proceder á súa licitación definitiva", aseguró. El PP mantiene que, en la comisión celebrada el viernes, la concejala de economía aseguró que se iba a aplazar la adjudicación del servicio hasta que se resuelva el contencioso.

CONTRATO CADUCADO. El contrato de la basura y la limpieza está caducado desde marzo del año 2017 y el nuevo, que se prevé adjudicar por diez años, rondará los 134 millones de euros.

La escasez y el deterioro de los contenedores es una queja constante de los vecinos, pero el servicio se resiente también en otros aspectos. La maquinaria es antigua y está amortizada, por lo que las averías son frecuentes.

El PP sostiene que el problema es "serio" y que, de no corregirse, puede tener consecuencias para la salubridad pública. La renovación del contrato, que está en manos de Urbaser, va con retraso debido al recurso que presentó una de las empresas que optaban a él.