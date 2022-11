Rodolfo Castro: "Demandamos más profesores y menos alumnos por unidad"

Este docente (Lugo, 1968) está al frente de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) en Galicia desde hace siete años. Esta central defiende el papel que juega la concertada en la enseñanza y aprecia que se produce "una agravio comparativo" con los de la pública. En los 240 colegios gallegos de este sector trabajan unos 7.000 profesores y unos 400 empleados en administración y servicios –casi 600 en total en los 18 centros que hay en la provincia de Lugo–.

¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?

El próximo mes de enero caducan los conciertos con Educación en Galicia, que tienen seis años de vigor. Demandamos que en su renovación se incremente el ratio de profesorado en los centros concertados y que se disminuya el de alumnos por aula. En el pasado mes de julio, tras una manifestación multitudinaria en Santiago de Compostela, nos reunimos con la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades para negociar con el fin de que se mitigue la pérdida de puestos que se va a registrar por los recortes brutales previstos en centros, sobre todo de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con 27 unidades menos. En la de Lugo por ahora no. Y no es solo una cuestión de mantener los puestos de trabajo, también de mejorar la calidad educativa. Pero aún no hemos recibido respuesta alguna.

¿Cuáles son los ratios de profesorado y de alumnos?

En los centros de infantil y primaria la ratio es de 1,08 profesores por unidad y 25 alumnos. En secundaria es de 30 alumnos en todo el nivel y 1,56 profesores en las de una sola unidad y 1,52 en las de más de una en los cursos de 1º y 2º y de 1,84 y 1,66, respectivamente, en 3º y 4º.

¿Qué otras demandas plantean?

Existe un agravio comparativo con los trabajadores de la enseñanza pública. Tenemos un acuerdo con la Consellería de Educación de analogía retributiva, pero no se lleva a la práctica. Por ejemplo, los coordinadores de los equipos de dinamización lingüística cobran un complemento salarial en la pública y en la concertada no. Tampoco cobramos la paga de 25 años, en otras comunidades autónomas, con gobiernos de diferente signo político, sí. Calculamos que bastarían unos 15 millones de euros para compensar en Galicia esta retribución, cuyo reparto se podría negociar en varias anualidades. Ahora es el momento porque es cuando se están debatiendo los presupuestos para 2023.

¿A qué atribuye ese agravio comparativo?

Pedimos equidad e igualdad, no queremos abrir un debate entre enseñanza pública y concertada, pero parece que se nos considera subsidiarios. No hay que olvidar que la enseñanza concertada escolariza en Galicia al 28% de los alumnos y en cambio solo recibimos de la administración el 12% de la financiación.

¿Cómo es su relación con la administración?

Al sector de la enseñanza concertada no se nos permite negociar nada con la administración. El foro en el que se debería abordar, la Comisión Tripartita do Ensino Privado Concertado, lleva sin ser convocado desde hace casi dos años, desde diciembre de 2020. El último gran acuerdo de mejoras laborales y salariales fue con el bipartito del PSdeG-PSOE y el BNG en 2008.

¿Que le parece la subida salarial del 9,5% acordada para los empleados públicos para los próximos tres años?

Toda subida es bien recibida, pero no es suficiente. El personal de la enseñanza concertada llevamos perdido un 20% de poder adquisitivo desde 2008.

¿Qué implantación tiene su central sindical?

Somos un sindicato hecho por y para docentes y personal de administración y servicios de la enseñanza concertada. Somos el sindicato mayoritario en el sector. Tenemos una implantación muy grande desde hace años. Suponemos el 45% de los delegados a nivel nacional, el 43% en Galicia y en la provincia de Lugo entorno al 70%. Destacamos por nuestra independencia de cualquier partido político y patronal. Pretendemos que se conozca nuestro trabajo y la problemática de estos momentos.