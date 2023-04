Entrar en una residencia pública en la provincia de Lugo supone esperar más de un año

El covid vació residencias y dejó a estas instituciones, en muchos casos, con una pésima imagen pública. Sin embargo, tres años después de la pandemia la demanda de recursos sociales para mayores se intensifica y sube hasta un 6% con respecto a lo que era en 2020.

Así lo cuentan las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Derechos Sociales, con datos del 28 de febrero de este año, donde se refleja que la Consellería de Política Social resolvió, a esa fecha en Galicia, 69.070 Planes Individualizados de Atención (PIA), con asignación de distintos recursos sociales a personas dependientes, lo que supone un 5,6 por ciento más que el año anterior.

Pero esta mayor demanda de recursos para dependientes (la mayoría, con más de 80 años) es fácil de constatar con solo hacer una ronda de llamadas telefónicas por los centros residenciales que hay en Lugo y que suman unas 3.000 plazas, entre públicas (662, de la Xunta, y 300, de la Diputación) y privadas (1.939), en toda la provincia, lo que aún no es suficiente.

Encontrar, de buenas a primeras, una plaza libre en una residencia privada es casi imposible, aun pagando entre 2.000 y 2.400 euros por persona y mes a lo que hay que sumar una fianza al entrar que ronda los 1.000 euros en algunos centros. En la gran mayoría de las residencias privadas, no hay plazas libres. Pero, además, la lista de espera también es larga. Este problema se agrava mucho más cuando la necesidad todavía es más acuciante -por ejemplo, si el solicitante tiene un alto grado de dependencia-, casos que algunas residencias pequeñas ya no admiten directamente, sobre todo porque supone tener más personal dado que los cuidados que exigen estas personas son mayores.

Aceptar una plaza en una residencia privada supone un desembolso económico que duplica con creces el importe de la pensión de jubilación media en Lugo, fijada este año y tras la subida en 912 euros. Pensión que, en el caso de las mujeres -la mayoría de las usuarias de las residencias- todavía es mayor. Esta situación obliga a los dependientes y a sus familias a tirar de los ahorros, en caso de que los haya.

Cuando no los hay, la posibilidad de encontrar una plaza pública o concertada en una residencia -donde el coste ronda el 70% del importe de la pensión- se hace mucho más remota, especialmente también siendo gran dependiente. En este caso, la espera mínima es de un año o año y medio si su capacidad económica es muy baja. Pero puede llegar a cinco o seis años si se opta a una plaza en Lugo ciudad, según confirma una de las trabajadoras sociales del Concello lucense, que tramitan a diario este tipo de solicitudes acogidas a la Ley de la Dependencia.

Para un grado 2, con personas con más autonomía, la espera es mucho mayor y para un grado 1, el ingreso es casi imposible.

"Unha persoa co grao 3, o máximo que dá a Lei da Dependencia, tarda un ano ou ano e medio en conseguir unha praza nunha residencia pública ou unha praza concertada nunha residencia privada, pero sempre e cando dispoña de menos de 3.000 euros no banco, non teña propiedades e careza de apoio familiar ou viva soa. En cambio, se esa persoa ten familia, propiedades e máis de 3.000 euros no banco, tardaría aínda moito máis en ter unha praza pública e concertada, especialmente se pretende quedarse en Lugo cidade. Neste caso, podemos falar de agardas de cinco e seis anos, aínda que sexa moi dependente e cobre unha pensión media-baixa, de 700 euros", explica esta trabajadora social del Concello de Lugo. En estos casos, el consejo es ampliar el radio de residencias a fuera de la capital dado que, de esta forma, se accede antes a una plaza aunque después se pida un traslado. "O traslado pódese pedir o mesmo día que ingresas nunha residencia e, mentres tanto, xa tes o servizo. Esa é a mellor maneira. O máis probable é que che toque ir á residencia de Castro de Ribeiras de Lea, con 172 prazas, todas de dependentes. Máis prazas aínda ten a residencia das Gándaras, con 218, pero a gran maioría son para persoas válidas (sen nada de dependencia e autónomas) e só quedan 68 para dependentes, prazas que xa ocupan os propios residentes dese centro cando empeoran e que, practicamente, non se moven para novos ingresos", indica la trabajadora social.

Solo en casos de una clara emergencia social -personas con recursos muy escasos o en riesgo de pobreza y sin familia-, se garantiza un ingreso urgente en una plaza pública o concertada, que suele llevarse a cabo en un plazo récord de tres meses.

"Cando se di recursos escasos, iso supón ter moi pouco diñeiro. Lembro un caso dun pobre home, que só tiña 3.000 euros no banco aforrados para o seu enterro, e non puido acceder a unha praza nunha residencia por ter, por así dicir, diñeiro de máis", comenta la trabajadora social del Concello de Lugo.

El incremento de demanda también se notó en el asilo de San Roque, en Lugo, donde a los autónomos se les cobra el 80% de la pensión y a los dependientes, el 100%. Este centro tiene 132 plazas, de las que solo 38 son de asistidos. "Aquí tenemos mujeres dependientes que llevan cinco años en lista de espera por una plaza. Ahora ya no cogemos asistidos, ni en lista de espera, porque no entrarían nunca. Para los autónomos, el tiempo de espera se acorta y va de seis meses a un año", apunta Patricia González, la trabajadora social.

Una gran parte de los solicitantes de plaza en el asilo de San Roque proceden de otras residencias. "Vienen de rebote porque llega un punto en el que se acaban los ahorros y la pensión no alcanza para pagar la residencia y en las públicas no hay sitio. A esto se une que cada vez hay más gente mayor y hay más demanda", opina la trabajadora social del asilo.

En las residencias de la Diputación, tampoco hay plazas libres y en la lista de espera estaban, hace unos días, 143 personas. Por otra parte, en caso de que quede una plaza libre por fallecimiento, su reposición tampoco es inmediata. "Cando morre alguén, faise unha valoración do tempo necesario para incorporar unha nova persoa por razóns de loito, amizade ou cuestións persoais", explican desde la propia institución.

"A la residencia tienes que ir tú solo y que nadie te lleve"

Santiago Pacín. EP

El acceso para usuarios autónomos es más rápido que para personas con dependencia y las listas de espera se mueven mucho más. El truco para tener plaza en una residencia cuando más se necesita —al ser mayor y más dependiente— es entrar cuando todavía se es autónomo y la persona se vale por sí misma. Algo que la mayoría de la gente no hace porque opta por no dejar su casa mientras no necesite de nadie.

"Esto es un gran error. La manera de entrar en una residencia y tener plaza es entrar por la puerta de atrás. Es decir, solicitar cuando estás bien y eres autónomo. Hay que hacerse a la idea de que a la residencia tengo que ir yo convencido, solo y no que me tengan que llevar los hijos cuando ya no me valgo", afirma Santiago Pacín Rivera, hoy jubilado y, durante muchos años, animador sociocultural de la residencia de As Gándaras.

"Sería mejor tener tres residencias pequeñas de 60 plazas y no una grande de 200"

Será porque trabajó toda su vida en una residencia o no, pero el caso es que Santiago Pacín defiende a ultranza la vida en una institución de este tipo en la vejez, aunque el mayor sea totalmente válido. "En el momento en que cierro la puerta del piso y tomo la decisión de irme a una residencia, me despreocupo de un montón de cosas. Puedo entrar y salir con facilidad y tengo la colada y la cama hechas, además de la calefacción y la comida pagadas. Hoy en día, yo no tendría ningún inconveniente en irme para una residencia porque, incluso, podría salir quince días con el Imserso y ese tiempo me lo descuentan del mes y cuando vuelva, tengo mi comida y mi cama hecha", afirma.

Santiago Pacín defiende, por otra parte, que vivir en una residencia pública sale más barato que estar en casa. "Te cobran solo un porcentaje de la pensión y tienes, además, acceso a servicios como fisioterapia o terapia ocupacional", indica este extrabajador que defiende, en cambio, que quizás debería optarse por un modelo más pequeño de residencias. "Sería mejor tener, por ejemplo, tres de 60 plazas y no una de 200", dice.

"Puedo entrar y salir con facilidad y tengo la colada y la cama hechas además de la calefacción y la comida pagadas"

Esta misma estrategia es compartida por algunas trabajadoras sociales. Desde el Concello, confirman que "é moito máis rápido, cando se está ben, solicitar unha praza de residencia como autónomo porque así cando pases a ser dependente, xa che van garantir unha praza pública e as listas de agarda van máis rápidas".

Lo mismo opina Patricia González, trabajadora social del asilo de San Roque. "Hay menos demanda de plazas de gente autónoma porque existe la idea de que mientras uno se valga, no va. También,hasta hace poco, estaba como mal visto ir a una residencia pero ahora se está normalizando ya", dice la trabajadora social del asilo.