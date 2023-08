La demanda a Banco de Alimentos no afloja y las empresas son su gran sostén

Unas 1.600 o 1.700 personas de la ciudad y del resto de la provincia reciben ayuda del Banco de Alimentos de Lugo cada semana, ya que, aunque el tipo de demanda varía ligeramente en los meses de verano, en el cómputo general no desciende, según asegura su responsable, Amadora Núñez. De hecho, a la vista de las altas de usuarios que se están produciendo —unas 60 o 70 cada semana, dice—, Núñez ve con preocupación la llegada del otoño, cuando el gasto de muchas familias aumenta con el inicio del curso escolar y el frío.

Con todo, de momento el suministro del Banco de Alimentos está garantizado y el año no fue tan complicado como se preveía hace unos meses, pese a la inflación y a la subida de los tipos de interés, y eso es gran medida gracias a las donaciones y a las ayudas que prestan muchos particulares pero, sobre todo, grandes empresas, tanto de Lugo como de otros lugares del país.

Núñez se muestra muy agradecida a esa solidaridad, que en algunos casos es buscada por el Banco y en otros llega sin pedirla. Como desde hace mucho tiempo, la responsable de la entidad destaca las donaciones que hacen las empresas lácteas, si no todas, prácticamente todas. Descargan palés de leche en la nave que el Banco de Alimentos tiene en el polígono de O Ceao de forma periódica. "Son elas as que se preocupan de que teñamos. Agora mesmo estamos dando dúas caixas a cada usuario porque é alimento que non ten espera", explica.

Algunos colaboradores donan con compromiso de anonimato, como el que acaba de entregar 48.000 kilos de pasta y de arroz y dará 25.000 litros de aceite de girasol en octubre, señala Núñez.

La responsable de la entidad explica que esta intenta entregar a los usuarios del Banco alimentos variados y que aporten los nutrientes necesarios, como las frutas y verduras que llegan desde cooperativas de Almería, Murcia y Lleida, entre otros lugares, y los huevos que dona Pazo de Vilane y que son adquiridos "a un prezo moi tasado" a Granja Campomayor. Las familias con niños suelen recibir pollo que aporta cada semana la empresa Sada. Coren también suele hacer donaciones, al igual que Europastry, que aporta empanadas y pan. Campofrío dio recientemente tres camiones de pizzas, salchichas y fiambre, que almacena una nave de frío de Begonte de forma gratuita, y Bolton Foods entregó un camión de latas de atún, explica Núñez, que también busca que los niños tengan chucherías en verano. Para eso gestionó 33 palés de patatas fritas de Lays.

La responsable del Banco de Alimentos explica que algunas empresas y supermercados donan productos cuya fecha de consumo está próxima, pero en otros casos las donaciones no están relacionadas con esa circunstancia. En ocasiones, la entidad también tiene que comprar algún producto determinado si no dispone de suficiente. Recientemente adquirió siete palés de lentejas con una ayuda de la Xunta, explica Núñez.



El Banco de Alimentos también recoge y prepara los alimentos que llegan un par de veces al año de la UE y el Gobierno y que luego reparten Cruz Roja y la asociación Aviva.

Verano: menos marroquíes y más niños

Los usuarios del Banco de Alimentos en verano varían algo. Desciende el número de marroquíes, porque muchos aprovechan para visitar a sus familias en el país, pero en cambio hay más niños a los que dar de comer al no funcionar los comedores escolares.

El perfil de usuarios del Banco es muy variado, recalca la responsable, aunque abundan mujeres solas con hijos, personas mayores o enfermas con pocos ingresos y trabajadores con sueldos bajos.

El salario mínimo ha subido en los últimos años y hay nuevas ayudas públicas, como el ingreso mínimo vital, pero son insuficientes para hacer frente al aumento de la cesta de la compra y del gasto en vivienda, con energía, hipotecas y alquileres más caros, señala Núñez.

Cómo se seleccionan los usuarios

El Banco se ocupa de recoger, almacenar y preparar los lotes de comida. De la selección de los usuarios y del reparto se ocupan Aviva, asociación vinculada a la iglesia evangélica, y Ameis (Asociación Magrebí Española para la Integración y Solidaridad). A los demandantes se les pide empadronamiento, para conocer el número de convivientes, justificante de empleo o de demanda, documentación que acredite si reciben otras ayudas y recibos de luz, agua y gas.