La demanda de atención en el PAC se dispara y los médicos piden refuerzo

La demanda de atención en el Punto de Atención Continuada de Lugo se dispara en festivos y fines de semana, razón por la que los médicos piden que se sume un segundo refuerzo específico para esas jornadas de gran afluencia.

Hasta ahora el PAC funciona a diario con dos equipos de médico y enfermera y otro de refuerzo los domingos y festivos entre las diez de la mañana y las diez de la noche. Los facultativos reclaman que de forma sistemática se añada un cuarto equipo y denuncian que el Sergas no lo hace, sino que espera a la propia jornada para buscar a ese personal a mayores y les pide, además, que lo hagan ellos entre sus compañeros.

"No se puede pretender que en un festivo, en el que tienes la sala de espera llena y a la que siguen llegando pacientes, te pongas a llamar a gente a ver si puede ir a echarte una mano. No es forma de hacer las cosas porque se recurre a una especie de chantaje emocional. Se confía en la empatía de tus compañeros cuando debiera ser algo ya establecido, organizado con antelación y no el mismo festivo", explican.

Los facultativos quieren que todos los festivos y fines de semana haya un cuarto equipo y que no se tenga que buscar en el día

Este jueves, a medida que fue avanzando la mañana, la afluencia al PAC se fue incrementando y las esperas, alargando. Llegó un punto en el que, con decenas de pacientes en la sala de espera, las demoras para entrar en consulta eran de tres horas.

Varios facultativos explicaron que se solicitó al Sergas un refuerzo, a lo que se avino pero pidiendo que fueran ellos quienes reclamaran esa intersustitución entre los compañeros que suelen hacer guardias en el PAC. Finalmente, al mediodía ya se contó con el apoyo de ese cuarto equipo. "Hay muchísima diferencia entre estar tres y estar cuatro, se nota mucho. En una reciente guardia de 24 horas vi a 80 pacientes, eso es una barbaridad", reconoce un médico, que señala que, al añadir el refuerzo, todos los equipos se pueden parar un poco más con los pacientes.

"Es verdad que, en un día de gran demanda, se ve mucha patología banal pero siempre se atienden también cosas importantes, más serias, que necesitan que les dediques más tiempo. Si en un día así, con 30 pacientes esperando, un equipo tiene que acudir, por ejemplo, a hacer un domicilio en Friol supone que a lo mejor está fuera tres horas con lo que eso implica para el PAC", apuntan y recuerdan que este servicio de urgencias de Primaria cubre los municipios de Lugo y Friol.

El Sergas dice que siempre considera la posibilidad de refuerzo

Por su parte, el Sergas insistió en que "se considera siempre la posibilidad de refuerzo en festivos en caso de sobrecarga", pero recordó que "está sujeto a disponibilidad de médicos". Hizo hincapié en que siempre se buscan facultativos cuando se registran incrementos de la demanda, como fue el caso de este jueves, y recordó que, en cuanto fue posible, el PAC contó ya con cuatro equipos completos de médico y enfermera.

También destacó el "agradecimiento por el esfuerzo que está haciendo el personal" para prestar atención a los pacientes, realizando intersustituciones de sus compañeros ante la falta de sanitarios en listas de contratación. Recuerda que se busca personal para dar cobertura a ausencias o a necesidades de los servicios "recurriendo a todas las fórmulas de sustitucion posibles".

Largas esperas por citas en Primaria

Esta semana, con dos festivos intercalados y en la que mucha gente ha hecho puente, está siendo especialmente compleja en el PAC de Lugo. "Creo que es la peor semana que hemos tenido en todo el año", dice el personal.

Las razones que aducen son varias. A la evidencia del incremento de las infecciones respiratorias se suman largas esperas por citas en Primaria.

"Algún paciente te dice que iría a su médico de cabecera pero que no pudo conseguir cita para ningún día de esta semana. Te enseña en la aplicación que solo hay huecos para la próxima", explican.

La patología respiratoria es lo que lleva a muchos pacientes al PAC, también a niños. Aunque en el centro no hay pediatra cada vez hay más demanda. "Muchos padres quieren que hagamos una especie de triaje para saber si deben llevar a los niños a Urgencias o no", explican.

Los médicos creen que las consultas de niños seguirán aumentando y que, además del resto de infecciones, también influirá la alarma sobre las causadas por estreptococo A. La enfermedad invasiva provocada por esa bacteria, que normalmente no causa complicaciones y que está detrás de muchas faringitis y amigdalitis, ha derivado en nueve recientes fallecimientos de niños en Reino Unido y dos en Madrid. "Como en los centros se puede hacer una prueba que nos dice si la infección está causada por esa bacteria imagino que aumentará la demanda por parte de los padres", apunta uno de los médicos.