Unha delegación do BNG viaxa desde Lugo ata A Coruña para pedir melloras no tren galego

Unha delegación de cargos locais do BNG viaxou na mañá deste luns desde Lugo ata A Coruña para demandar, xusto o día no que se realizaba a viaxe inaugural do Ave a Galicia, melloras na rede de proximidade para "unha vertebración" que realmente permita "viaxar" en condicións adecuadas entre "as cidades galegas".

Ao tren subíronse, entre outros, o tenente alcalde de Lugo e responsable da área de Mobilidade, Rubén Arroxo; o portavoz do BNG na Deputación e responsable da área de Deportes, Efrén Castro; e o edil de Obras, Alexandre Penas.

Ao chegar á cidade herculina, Rubén Arroxo lembrou que "a viaxe de Lugo ata A Coruña dura practicamente o mesmo que a viaxe de Madrid a Ourense", dado que o tren actual tarda ao redor de "dúas horas" en cubrir o traxecto entre ambas as cidades galegas.

Arroxo lembrou que "Lugo está sen conexións con Ourense á altura deste século e non existe un ferrocarril que vertebre a comunicación entre as cidades galegas. Unir Galicia con Madrid está moi ben, pero a verdadeira necesidade dos galegos e galegas é realizar esa vertebración" interior.

"As persoas viaxan, maioritariamente, entre Lugo, Santiago ou Ourense, e estas seguen, mesmo no ano 2021, sen unha conexión ferroviaria que estea á altura", resolveu.

PONTÓN REIVINDICA O "TREN DE PROXIMIDADE". Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, celebrou este luns a chegada do Ave a Galicia, que "é unha boa noticia" pero non pode "tapar" que a Comunidade vai seguir reivindicando o "tren de proximidade e proximidade".

A líder do BNG sostivo que hai que dar a "benvida" ao Ave aínda que chega "30 anos despois" do anunciado e despois de moitas "promesas incumpridas que non se merecían os galegos".

A viaxe inaugural ha estar presidido polo rei Felipe VI, coa participación de, entre outros, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez; a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, e a de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, Raquel Sánchez e, segundo Pontón, obedece ao cumprimento de "unha débeda do Estado co país".

A pesar diso, a chegada da Ave a Galicia "non pode tapar" que en realidade a alta velocidade "só chega a Ourense" e que a rede interior de ferrocarril en Galicia "está a desmantelarse".

Neste sentido, Pontón lembrou que os galegos "temos dereito" a un transporte "de futuro" como é o tren e que sirva para conectar as vilas e as cidades máis aló do eixo atlántico.