María (nombre falso) figura en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen) por "riesgo extremo". Tiene dos órdenes de alejamiento de su expareja emitidas este mismo año, pero hace solo unos días el hombre volvió a acecharla cerca de su vivienda, como hace recurrentemente en este y otros escenarios, según denuncia la mujer. Varios agentes de la Policía Nacional tuvieron que desplazarse al lugar.

María acude a este periódico a denunciar su situación "porque este año van 38 mujeres asesinadas en España y no se puede consentir. Solo Dios tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano", afirma con los ojos vidriosos. "¡38 mal contadas!", precisa mientras saca de una carpeta un fajo de papeles que muestra como prueba de su caso. Exhibe un auto judicial por quebrantamiento de medidas cautelares de su expareja, un documento con información sobre las medidas de autoprotección que debe adoptar por su seguridad, el documento que acredita que está dentro del sistema Viogen, un listado con direcciones y teléfonos de organismos de ayuda a víctimas de violencia de género...

María muestra papeles y muestra marcas del maltrato que dice haber sufrido por parte de su expareja desde hace años, especialmente en el último, como una cicatriz en la cabeza que oculta parcialmente con una peluca —"el pelo se me ha caído de los nervios que tengo", dice— y un moratón en un antebrazo, donde el hombre le mordió "como un perro sarnoso", dice.

Sabido es que no hay un perfil único de mujer maltratada, que esta es una violencia que afecta a mujeres de cualquier edad y condición, pero María representa a un tipo de víctima habitual, más vulnerable. Inmigrante y, en apariencia, con poca formación —"casi no sé leer ni escribir", cuenta— y pocos recursos económicos. Cuenta que espera por una ayuda del Concello para pagar el alquiler del piso en el que vive, en un edificio en el que también lo hace su casera, que la acompaña a hacer pública su situación y que también prestó declaración oficial en la investigación por maltrato.

María cuenta que ya había sido golpeada y vejada por una pareja anterior y que la actual empezó a pegarle a los siete meses de iniciar la relación afectiva, que mantuvo durante tres años. "Su familia me avisaba de que tuviera cuidado, que abriera los ojos, que era un mal hombre. Cúidate, cúidate, me decían, pero él —cuenta la mujer— me amenazaba con que me iba a matar si lo denunciaba". Lo que hace unos meses desencadenó la ruptura fue que mientras estaba de viaje tuvo noticias de que el hombre le había sido infiel. "Le dije que lo dejaba. No voy a estar con un hombre que pone cuernos. Eso no se hace", afirma. Él no lo aceptó y la primera gran paliza llegó al poco tiempo, según denuncia.

"Me esperó escondido en el rellano y cuando yo abría la puerta de casa me agarró por los pelos, empezó a golpearme y me llevó a la habitación. Quería que estuviera con él, pero me negué y me dio una paliza que perdí el conocimiento. Me dio con una botella de vidrio en la cabeza, me partió la boca, después no podía ni comer, me dio trompazos por todos lados...", relata.

Otro inquilino del piso que se hallaba en el domicilio en ese momento llamó a la Policía, según el relato de María, y una ambulancia la llevó al Hula. Ella no denunció por miedo, asegura —"si dices que fui yo te mato", me decía—, pero no hizo falta porque en la siguiente ocasión que acudió al Hula con heridas sí confesó lo sucedido y se activó el protocolo de violencia de género. María regresó a casa y las peticiones del hombre para que volviera con él se reanudaron. "Le dije que aunque no hubiera más hombres en el mundo no volvía con él, pero volví. Me prometió que nunca más me iba a pegar, se hincó y me lo juró por su madre y por su abuela, se lo prometió a la señora [la casera] y lo perdoné", cuenta arrepentida. No tardó mucho en volver a pegarle, dice. "Me arrastró por las escaleras varios pisos hasta mi casa, golpeándome como si fuera un perro, pedí auxilio por una ventana y en una me safé", cuenta. Y otra vez acabó en el Hula, con una ceja rota por el golpe de un cenicero, entre otras heridas. Sigue necesitando tratamiento para el dolor y para dormir y está pendiente de un TAC craneal para ver si hay lesiones, asegura.

El hombre tiene órdenes de alejamiento, pero ella asegura que las incumple. "Me llama a mí o a mi casera todos los días y ayer [por hace unos días] anduvo por delante de mi casa. Yo me asusté y llamé a la Policía. Siento que me va a matar y que tengo que irme de Lugo", cuenta angustiada por sí y con la esperanza de que alzar la voz sirva para poner freno a esta lacra.