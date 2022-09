¿Te dejarías seducir por el sabor latino?

Que la comida latinoamericana ha ganado terreno en España lo sostienen buena parte de los foodies y bloggers que se dedican al arte culinario. En buena medida, esto obedece a la expansión mundial de este tipo de cocina, que ya tiene algunos años al alza, pero también al fenómeno migratorio que ha traído 'de vuelta' a las segundas y terceras generaciones de españoles desde el continente americano.

Según los kook lovers de Wekook, el crecimiento de este tipo de comida parte de la curiosidad que desató en muchos paladares la lista Latin America's 50 best restaurants publicada inicialmente en 2013. Pero también se debe al creciente reconocimiento mundial de chefs latinoamericanos como Janaina Rueda (Brasil), Leo Espinosa (Colombia), Narda Lepes (Argentina), Carlos Gaytan (México) o Ricardo Chanetón (Venezuela), por mencionar unos pocos.

Posiblemente el éxito de la comida latina esté en la amalgama de sabores, misma de culturas y razas, y en la prodigalidad de los cultivos que el clima, tan bondadoso como diverso ha permitido. Basada en alimentos como el maíz y los frijoles, el arroz y el llamado plátano macho, recoge en un plato los matices del producto más cercano y ese concepto que ahora hemos bautizado como cocina de aprovechamiento.

Hace 30 años, en Galicia ni se mencionaba este tipo de comida, según nos lo cuenta Orestes Suárez, del grupo de apreciación de alimentos myfoodaddiction: "En aquel momento, en lo humano como en lo gastronómico, lo latino era, digamos, la excepción, una rara avis... hoy en cambio encontramos su influjo desde en los menús del día hasta en los estrella Michelin".

Por su parte, Faustino Batallán de gastroypolitica no cree que haya "una exageración de cocina latina" en Galicia. "Si que con el tema de los ceviches ha habido un avance en la comida peruana, en la fusión", pero en su opinión "para la cantidad de comunidad latina que hay (en Galicia), no hay tanta oferta". Misma idea que expresan los foodies de elhambreconlasganasdebeber para quienes se "echa de menos, en las grandes capitales de nuestra comunidad, opciones de cocinas como la peruana, colombiana o venezolana", porque "la acogida es buena cuando queremos salirnos de nuestra gastronomía tradicional, que en Galicia es muy elevado en todo tipo de cocina".

México

Empezamos la conquista con mucho picante, porque una de las gastronomías latinoamericanas más conocida y consumida en el mundo es la del llamado imperio azteca. De hecho, 9 de los 12 mejores platos latinos en el mundo (2021) provenían de este tierra, tal como lo indicó TasteAtlas en su lista de 100 mejores platos a escala mundial.

No es de extrañar, entonces, que en la ciudad amurallada también esté presente este tipo de cocina, con dos locales representativos: La Capital Azteca y Zona burritos, aunque Puro cubano también cuenta en su menú con especialidades mexicanas.

Si hablamos de los platos, sabido es que la base principal de la comida azteca es el maíz, ese "grano sagrado" que según dijera en una oportunidad la escritora, articulista y profesora de cocina, Rosa Tovar, se utilizaba "en España y el norte de Portugal" para dar de comer a los animales. Los tacos, las enchiladas o los nachos, por ejemplo, son hechos con maíz, mientras que las fajitas y los burritos son de trigo; pero en todos figuran los frijoles, el chile (guindilla), el cilantro o el aguacate, reyes de la comida mexicana.

EN DOS PLATOS

Tacos al Pastor. También llamados tacos de trompo son los más populares en Mexico. Son unas tortillas de maíz, rellenas de carne de ternera o de cerdo. Aunque originalmente era de cordero, porque se derivó del Shawarma.



Enchiladas. Tortillas de maíz, dobladas o enrolladas sobre variados rellenos, pero bañadas en salsa picante.

El crítico gastronómico Marco Soriano de Tejada y la fotógrafa de gastronomía, Ana Prieto, foodies de La Cocina es vida, son de los que opinan que "la cocina mexicana cada vez gusta más y cada vez hay más sitios" para disfrutarla en toda Galicia. Pero además, cada vez hay "más productos en los supermercados", que es otra manera de acercarnos a esta gastronomía.

Similar opinión expresan desde elhambreconlasganasdecomer, para quienes la comida mexicana es, en general, "la más asentada en Galicia". Aunque "es difícil encontrar un buen restaurante que te transporte a México City, sí que hay mucha variedad" y en esta gastronomía, sin dudarlo, se quedan con "un tamal o un taco de cochinita pibil".

Perú

EN DOS PLATOS

Causa Limeña. Tradicionalmente preparado con patatas, huevo cocido y aceitunas negras, este entrante puede ir acompañado de aguacate y algún tipo de mariscos, aunque hay muchas versiones.



Ají de gallina. Es una crema espesa de ají amarillo con pechuga de gallina desmenuzada, que se sirve acompañada de patatas o arroz blanco.

La gastronomía de los descendientes de los Incas también tiene un lugar reservado en las mesas de los mejores restaurantes de comida internacional. Tanto que Perú fue distinguido como el mejor destino culinario en 2021 (World Travel Awards). El ceviche, posiblemente su plato más conocido, tiene cada día más versiones. Y en Galicia, la cultura del mar ha sumado su encanto a esta elaboración a base de pescado, que ofrecen en la ciudad de Lugo desde el restaurant Teresita.

Marco y Ana señalan que la comida peruana tiene ahora mismo "mucho tirón" en Galicia. Misma opinión que tiene Francisco Batallán, para quien "con el tema de los ceviches ha habido un avance en la comida peruana, en la fusión".

Pero además del ceviche, esta tierra curtida por los Andes y bañada por el Pacífico, se caracteriza por tener una cocina fusión producto de la influencia asiática y francesa, además de otras europeas. Con más de tres mil tipos de patatas y más de 400 platos típicos, el altiplano peruano puede sorprendernos con platos tan sencillos como la Causa Limeña o el Ají de gallina.

Ceviche, el plato latino favorito de Julián Otero

lucense Julián Otero Rodríguez (Mugaritz, fue el el número dos de la primera promoción de la Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián.

ElJulián Otero Rodríguez ( gastrojulius ), editor asociado en International Journal of Gastronomy and food Science, y miembro del equipo de I+D del restaurante vasco, fue el el número dos de la primera promoción de la Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián. ¿Cuál es su plato latino favorito?

Creo que un plato te tiene que gustar más allá solo de lo puramente hedónico. En mi caso creo que es el ceviche, no sólo me encanta, sino que representa muy bien la unión entre el producto que ya había en América y los ingredientes que se introdujeron con el desembarco de Colón como los cítricos, el cilantro o la cebolla.



¿Considera que la comida latina ha tenido buena acogida en Galicia?

Los gallegos somos emigrantes por definición y eso nos llevo a que muchos de nuestros antepasados fueran a hacer las américas. Algunos se quedaron y otros volvieron. De los que volvieron se trajeron costumbres como el churrasco, que tiene un origen común con el argentino, al igual que la salsa que lo acompaña y que ya hemos hecho nuestra como es el chimichurri. Hoy pasa lo mismo pero el fenómeno difiere un poco, ahora también somos tierra que acoge y con ello nuestro ecosistema alimentario cambia en consonancia a las culturas que se integran en Galicia.



¿Cree que tiene posibilidades de expandirse y consolidarse la fusión de los ingredientes latinos con los productos gallegos?

No creo que nadie pudo predecir cuándo en el siglo XVI trajeron semillas de ají desde América que siglos más tarde Galicia sería reconocida por los Pimientos de Herbón, o sin irnos tan lejos en Galicia también se han aclimatado guayabas o maracuyás y ya son habituales de los huertos. En un mundo tan globalizado es muy fácil que lleguen nuevos ingredientes o elaboraciones y se queden como parte de nuestra cocina, y frente a ello en vez de temor y de enarbolar la bandera de la tradición lo que hay que hacer es aceptarlo e integrarlo como una parte más de nuestra rica y compleja gastronomía.

Venezuela y Colombia

Hermanadas por la historia, estas cálidas tierras al borde del Mar Caribe, se 'disputan' el origen de las arepas, su plato más tradicional. La diferencia no está en la masa con la que se elaboran, que siempre es de maíz, sino en los rellenos, que en el caso de Venezuela tienen nombres tan singulares como 'Reina Pepeada' (pollo desmenuzado y aguacate), 'Pelúa' (carne desmenuzada y queso rallado), 'Sifrina' (solo queso rallado tipo Gouda o Edam), 'Catira' (pollo desmenuzado y algún queso amarillo rallado) o 'Dominó' (queso blanco rallado y frijoles negros).

Según Orestes Suárez, cada día es más habitual encontrar "arepas, cachapas o tequeños como tapa, en muchos locales de Galicia". De hecho, "una buena cachapa o arepa venezolana", está entre los platos favoritos de los foodies de elhambreconlasganasdebeber, mientras que Batallán revela: "Hace apenas unos años probé los tequeños y me han gustado mucho".

EN DOS PLATOS

Arepa. Consumido en muchos países latinoamericanos, se dice que es el pan de los venezolanos. Hecha con harina de maíz, y presentada como un círculo aplanado, puede comerse asada o frita, con diversos rellenos.



Bandeja Paisa. Un plato abundante tanto en cantidad como en variedad de alimentos. Usualmente servido en una bandeja, puede contener: arroz, chicharrones, huevo frito, tajadas de plátano frito, frijoles rojos y aguacate, entre otros ingredientes.

En Lugo ciudad se puede disfrutar de la gastronomía venezolana en la Cervecería A Carballeira Arepas & More, donde encontramos la tradicional arepa de 'perico' (huevos rotos). Y si de comida colombiana se trata, en Pollo Asado y Crujiente El Corral puedes disfrutar de una Bandeja Paisa o una Sobrebarriga. Luis Domenech del equipo de bloggers de galiciagastro, recomienda los platos colombianos de este local lucense.

También el Bar Restaurante La Cocina o Puro Cubano cuentan en su carta con platos que se consumen en toda la región, como el Sancocho que es una sopa elaborada con carnes, tubérculos, verduras y condimentos propios de los países latinos.

Argentina y Brasil

Al sur de la América los colosos Brasil y Argentina reinan en la región con sus emblemáticos platos de carne. Para los foodies Ana y Marco, "el churrasco argentino es un plato estrella y popular ya en la cocina gallega". Mientras que Batallán considera que si bien la parrillada o el asado argentino "ha sido bastante importante aquí por el tema de migración", la realidad es que "los cortes de carne no son como en Argentina. Aquí por ejemplo, no utilizamos la entraña, que se utiliza en la parrillada argentina". Y en cuanto a los rodizios de Brasil, recuerda que fueron muy populares en los 90 pero cree que "ahora se han perdido".

En la ciudad amurallada puede disfrutarse de algunos platos de este tipo de gastronomía en la Parrillada Caminito Lugo y en Terra Taberna do Miño.

EN DOS PLATOS

Picanha. Plato típico de Brasil cuyo nombre proviene de una vara que utilizaban los ganaderos de Matto Grosso y Rio Grande do Sul para guiar al ganado. Se trata de un corte de carne, aunuqe se prepara de de diversas maneras.



Chinchulines de ternera. También conocido como chinchurrias, provienen del intestino delgado de la ternera y se consumen asados, a la parrilla, con diversas salsas.

¿Galicia conquistada?

"En conclusión, lo que hace 30 o 40 años era la excepción, hoy día está más integrado de lo que somos conscientes. Pero también cabe decir que no es un fenómeno exclusivo de lo latino, lo mismo vemos de la comida asiática", puntualiza Orestes Suárez.

Por su parte, Batallán cree que hay poca consolidación en este tipo de locales, pero no considera que se deba a "una falta de adaptación a la comida, aunque aquí nosotros somos muy de pulpo y empanada... y abrirte a nuevas cosas, a veces es ligeramente complicado".

"La acogida es buena cuando queremos salirnos de nuestra gastronomía tradicional", manifiestan desde elhambreconlasganasdebeber, pero "en Galicia el nivel es muy elevado en todo tipo de cocina".

DÉJATE SEDUCIR POR EL SABOR...

Méxicano

La Capital Azteca. Germán Alonso, 8.

Zona burritos. Centro Comercial As Termas. Avenida Infanta Elena, 213.



Peruano

Teresita. Rúa Salvador de Madariaga, 20.



Venezolano, colombiano y cubano

Pollo crujiente el corral. Rua da Milagrosa, 79.

Cervecería A Carballeira Arepas & More. Avenida de Magoi, 63.

Puro cubano. Avenida de Magoi, 134.

Bar restaurante La Cocina. Rúa Río Ser, 10.



Brasileño y argentino

Terra Taberna do Miño. Rúa dos Canteiros, 11.

Parrillada Caminito Lugo. Calle Río Sil 55, parte alta de la plazuela.