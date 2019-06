La falta de policías está poniendo en jaque la seguridad de la ciudad donde, especialmente por la noche, apenas hay agentes de servicio. Hay noches que la Policía Nacional solo tiene una patrulla en la calle, una realidad que se arrastra desde hace años. Paralelamente, las recientes jubilaciones en la Policía Local han agudizado los problemas en ese cuerpo y han provocado una caída en picado de los agentes disponibles. Las bajas médicas, en algunas temporadas especialmente elevadas, acaban por agravar la situación.

La medida del problema se vio hace unos días, cuando las llamadas vecinales desde la zona de Marina Española por los ruidos de madrugada en un local nocturno quedaron sin respuesta. No había policías en Lugo.

Esa situación, previsiblemente, se agudizará en cuestión de días. El secretario general del SUP en Lugo, Jorge Varela, advirtió de que, antes del verano, los once agentes de prácticas con los que contaba hasta ahora la comisaría de Lugo se marcharán, con lo que la ciudad quedará aún más desprotegida.

Explica que al menos ese refuerzo había permitido mantener dos patrullas en la calle durante la mayor parte de los turnos pero que con su marcha se volverá a la situación anterior, con una sola patrulla para toda la ciudad durante muchas noches.

La situación no se verá paliada por el nuevo concurso de traslados, que sale este lunes, que traerá a las comisarías gallegas a 133 nuevos agentes. En el caso de Lugo, solo han salido cinco plazas en este concurso. Uno de los solicitantes está de momento en comisión de servicio en otro lugar y no se incorporará de momento, y las otras cuatro plazas solo cubrirán los huecos de los cuatro que se van, por lo que no se ganará ningún agente.

Por eso, el SUP insiste en la necesidad de que se dote a la comisaría de Lugo de una unidad UPR, lo que supondría un aumento de entre 15 y 30 agentes, dependiendo de si se crea completa o solo se cubre media unidad. Lugo no solo es la única comisaría provincial de Galicia que no cuenta con esa unidad, sino que además es la única en la que el resto de comisarías provinciales dependen de la central, lo que significa que hay que enviar hombres de la capital cuando en Viveiro o en Monforte se necesitan refuerzos (en fiestas o en el Resurrection, por ejemplo).

En total, el déficit de policías en la provincia de Lugo está en alrededor de 80 agentes sobre el catálogo de 230. Faltan unos 50 en Lugo y alrededor de 30 entre Viveiro y Monforte.

Es una situación ya crónica, que se arrastra desde hace años y cuya incidencia se ha agravado por la drástica reducción de la plantilla de la Policía Local tras la reciente jubilación de una veintena de agentes. Esos retiros llegaron cuando ya había otro importante número de plazas pendiente de cubrir, con lo que Lugo está lejos de la plantilla de cerca de 140 agentes locales que llegó a haber.

Respecto a la Policía Nacional, otra de las necesidades que urge el SUP es la nueva comisaría, pero las noticias que les llegan es que la tramitación sigue pendiente de papeleos y que en ningún caso se iniciarán las obras antes de que se acabe el centro de salud previsto en el Xeral. También está pendiente el traslado de la comisaría de Monforte a unas nuevas dependencias, pero estas están ocupadas todavía con otras actividades.