El déficit de personal lastra la gran bolsa de empleo de los sectores tradicionales

Aunque la transición ecológica y el avance de la tecnología están generando nuevas oportunidades laborales, los sectores tradicionales, más intensivos en mano de obra, siguen siendo un gran motor de generación de empleo en Galicia.

Basta con revisar las ofertas del portal de empleo de la Xunta para constatar que las empresas andan faltas de albañiles, encofradores, mecánicos, electricistas, camareros, cocineros y conductores de camiones, furgonetas, excavadoras y de todo tipo de vehículos pesados. También son muy demandados los profesionales de la enfermería, cuidadores de dependientes y asistentes domiciliarios para atender a una población que cada vez peina más canas en una comunidad cuyo sector público acusa, además, la escasez de médicos que lastra a toda España.

El déficit de mano de obra especializada en oficios tradicionales es tal que incluso hay necesidad de algún que otro afilador con habilidades para reparar herramientas y de canteros. Y en el agro, se buscan peones para el manejo de cerdos, vacas y para tareas de ordeño y desinfección de cuadras, además de motoserristas, operadores de procesadoras y trabajadores para desbroces o reforestaciones.

Ocupaciones que generaron más empleo en Lugo en 2022

No en vano, en la provincia de Lugo la rama de la agricultura, ganadería y forestal fue la que más empleo generó en 2022: 2.600 puestos más que en 2021, lo que representa un crecimiento del 17,1%. Es un dato destacado si tenemos en cuenta que, en conjunto, el mercado laboral lucense vio reducirse el número de ocupados en un 1%. Afinando más el análisis, se observa que fueron los trabajadores cualificados del sector primario, incluida la pesca, los que estuvieron más solicitados, con un repunte de los ocupados del 27,5%, hasta los 16.700.

"Onde temos máis necesidade é no sector do leite. Temos que cambiar a percepción que hai cara a gandería como un traballo moi duro, que require de máis esforzo físico ca outros, pois é unha visión alonxada da realidade tendo en conta o mecanizadas que están as explotacións". Es el análisis que hace Óscar Pose, el responsable del sector lácteo de UU AA, que explica que esas dificultades para encontrar profesionales han llevado a que "nos últimos anos se disparasen as compras de robots para muxir", el trabajo en el que se invierten más horas.

Además de insistir en que hoy los trabajadores del lácteo tienen sus vacaciones, descansos, jornada laboral pautada y formación, Pose apunta que la retribución de un peón ronda los 1.200-1.300 euros "e de aí para arriba". "Contrariamente ao que se di, para nós a subida do SMI non é un problema. A maior parte dos traballadores das explotacións cobran por enriba desa referencia", concluye.

Las empresas de recursos humanos llaman a formar más técnicos de FP y titulados en carreras de ciencias, tecnología y matemáticas

Si entre 2003 y 2007 el sector forestal echó mano de los contingentes de trabajadores extracomunitarios regulados por el Ministerio de Trabajo para contratar a ciudadanos de Perú o Rumanía (ingresó en la UE en 2007), ahora el déficit de profesionales vuelve a minarla competitividad del sector.

"Faltan, sobre todo, motoserristas e operadores de maquinaria pesada coma as procesadoras ou os autocargadores", señala Nuria Rodríguez, la secretaria general de Lugo Madera. ¿Por qué? La despoblación del rural, que impide la incorporación de jóvenes, es la principal causa a la que alude la representante de la patronal provincial de las empresas de primera transformación de la madera, que señala que el potencial de expansión del sector se ve coartado. "Algunhas empresas xa non se plantean o crecemento porque, no momento en que teñen unha xubilación, non saben como cubrila", avisa. Rodríguez sostiene que los salarios "están por enriba do que marca o convenio e son bastante apetecibles", lo que justifica en que "a perigosidade" que pueden entrañar algunas tareas exige formación, lo que supone "un plus" a nivel retributivo.

Para suplir la falta de relevo, algunas patronales impulsan con la Xunta itinerarios formativos "a la carta" para las empresas. Por ejemplo, Asime ha activado un programa para instruir a 100 personas en soldadura, tubería industrial, administración o logística y conducción de carretillas elevadoras. El 35% de las firmas del metal gallego precisa personal. Faltan 800 trabajadores para cubrir los contratos y pedidos vigentes y 1.500 para fichar "de forma permanente".

También ofrece 1.490 plazas en cursos subvencionados la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia. "El sector no resulta atractivo para los jóvenes. Precisamos ciclos específicos de FP que faciliten la incorporación laboral. Además, los salarios no son la flor de la huerta: rondan los 18.000 euros brutos para un oficial de primera". Es la radiografía de Carlos García, el responsable del sector de UGT en Lugo, que lamenta que "algunas empresas se salten a la torera" el convenio. Además de la cuestión retributiva, ve clave "instaurar la jornada de verano" y mejorar más las condiciones en las obras.

Formación que más demandan las empresas

Avanzar más en la formación de perfiles STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas- y de técnicos de FP es el principal reto que afronta Galicia, con una tasa de paro del 10,6%. Así lo indica el responsable en la comunidad del grupo especializado en recursos humanos Randstad, Rubén Manso, que tiene claro que, para captar trabajadores, los sectores intensivos en mano de obra deben "hacer más atractivos los puestos" y que les tocará apostar por "la robotización y la automatización" para depender menos de la fuerza de trabajo. Es el caso de la conserva, donde el personal copa gran parte de los costes de producción y no hay "remplazo al 100%" para las jubilaciones.

Renovables y teleco, grandes filones de empleo

La directora de estudios de Infojobs, Mónica Pérez, señala que las tecnologías de la información brindan buenas perspectivas para expertos en informática y teleco con la digitalización de las pymes. Randstad suma las renovables, con el boom del autoconsumo y el desarrollo eólico.

A la caza de repartidores

En los últimos meses, las empresas gallegas que recurrieron a Infojobs buscaron sobre todo repartidores, peones para la industria, teleoperadores, comerciales, agentes de atención al cliente, dependientes, asistentes de venta, mozos de almacén, camareros y agentes inmobiliarios.