El abogado de uno de los dos ciudadanos rumanos enviados a prisión por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo por supuestos abusos a una joven de 25 años ha asegurado que los inculpados "mantienen una versión distinta" a la de la chica y ha resaltado que "todavía hay mucha carencia de pruebas que determinen la culpabilidad".

La mujer denunció que en la madrugada del pasado sábado, desde las 3,00 horas y hasta las 11,00 horas, no recuerda nada tras una noche de copas y aparecer en una pensión muy cerca del centro de la ciudad "desnuda" y junto a un hombre al que no conocía.

Fuentes policiales apuntaron que supuestamente se le podía haber suministrado alguna sustancia a la joven para anularle "la voluntad". Sobre lo sucedido, el abogado del ciudadano rumano de 38 años detenido, Jacobo Vázquez, ha precisado que la declaración de los acusados es "totalmente contradictoria" a la de la chica.

Por ello considera que la "medida de prisión", en la noche de este lunes los dos detenidos de 38 y 43 años fueron trasladados al centro penitenciario de Bonxe, es "restrictiva" porque "todavía hay mucha carencia de pruebas que determinen la culpabilidad".

Además, Vázquez ha avanzando que recurrirá el auto de prisión. "Estamos pendientes de que haya más pruebas", ha abundado. "Hasta el momento lo único que hay son unas declaraciones y no hay pruebas suficientes que puedan inculpar a mi cliente y al otro inculpado", ha defendido.

En esta línea, el abogado lucense entiende que los dos "deben de quedar en libertad hasta que haya juicio, y que se determinen las pruebas que faltan por esclarecer, temas médicos, a ver que pasó si había o no había drogas". "En principio no hay ninguna prueba concluyente y entendemos que no pueden estar en prisión", ha concluido.