La defensa de Ibrahima recurrirá porque "no se puede condenar" sobre contradicciones

La defensa del condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de Tatiana Vázquez en Lugo recurrirá el fallo de la Audiencia Provincial porque "no se puede condenar a una persona por mucho que haya unas contradicciones en sus declaraciones". Así lo ha manifestado César Lodos, abogado de Ibrahima Ndiaye, quien admitió que la resolución judicial "era lo esperado".

Al respecto, ha explicado que disponen de diez días para formular el recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y que lo hará "probablemente" el "penúltimo día" antes de agotar este plazo. Además de los 25 años por la muerte de la joven, el fallo impone otros dos por malos tratos.

En la sentencia, tras el veredicto de culpabilidad que emitió un jurado popular, se considera probado que el joven senegalés produjo hasta 54 cuchilladas —aunque no ha aparecido el arma del crimen— a la que fue su pareja con el fin de hacerla "sufrir", en el vehículo de la chica que se encontraba en el barrio de San Fiz de la ciudad amurallada. Lodos ha avanzado que en el recurso se pondrá de manifiesto que "no se puede condenar a una persona por asesinato por mucho que haya unas contradicciones en sus declaraciones". Así, ha señalado que no duda de que en el TSXG "lo van a ver claro", en relación a la inocencia que a día de hoy defiende Ibrahima Ndiaye desde la prisión de Bonxe. Su familia en Senegal y amigos correrán con los gastos de la apelación ante el alto tribunal gallego.

MALOS TRATOS. El abogado del condenado ha manifestado que llama la atención en el fallo que se rebaje la condena por malos tratos, de los dos años y medio que pedía la Fiscalía y tres años la acusación particular, a dos años. "Lo que se vio en el juicio no es un maltratador, no es un persona que esté maltratando porque es un maltratador", ha abundado.

Asimismo, ha apelado a que se han visto "unos comportamientos que son de unas diferencias culturales que son obvias". "Creo que no podemos calificar como maltrato lo que son diferencias culturales", ha concluido.