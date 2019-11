La defensa de Besteiro pedirá la recusación de Pilar de Lara en la causa de O Garañón

El abogado de ex secretario xeral del PSdeG, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado que presentará un recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo para pedir la "recusación" de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, en la causa por O Garañón.

Por estas urbanizaciones, paralizadas e investigadas por la justicia, a los pies del parque Rosalía de Castro de la ciudad de Lugo, permanecen imputados tanto el ex secretario xeral del PSdeG y ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, como el ex alcalde, José López Orozco.

Conde-Pumpido ha precisado que el recurso ante la audiencia se presentará después de que la propia jueza haya "inadmitido" las recusaciones presentadas tanto por Besteiro como por Orozco.

"No ha querido tramitarlas de forma conjunta, las ha tramitado por separado, aunque son idénticas las causas y los motivos que esgrime en las dos recusaciones", ha aclarado el letrado.

El abogado madrileño afea que en el escrito "inadmitiendo" que se aparte a la jueza de dicha investigación se "dice cosas tan peregrinas, como se observa en el escrito que ella interpone donde entiende que no existe causa de recusación puesto que dice que no son denunciantes y dice que simplemente la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha sido quien lo ha hecho después, obviando que ese oficio se hace a raíz de las múltiples quejas y noticias de prensa en relación a su actuación y que ha tenido como protagonistas a Besteiro y Orozco y otros imputados".

Conde-Pumpido ha comentado que "ésta es una actuación nuevamente irregular de la magistrada, que ya ha sido sancionada precisamente por su forma irregular de instruir y por su forma irregular de actuar, lo que dará lugar a que nosotros recurramos ante la Audiencia Provincial la inadmisión" para ser apartada, ha señalado.

"Yo creo que pretende que eso tarde tanto tiempo que ella haya salido del juzgado para entonces (a partir de enero podría ser firme el castigo del CGPJ) y mientras seguir haciendo, cuando podemos entender que sí hubieran sancionado a un guardia civil de aduanas nadie permitiría que siguiese en ese mismo puesto de aduanas pudiendo realizar las mismas fechorías por las que fue sancionado", ha reconvenido.

El letrado de Besteiro ha precisado que la recusación "se pide porque ella ha sido sancionada e incluso apartada del juzgado por esa sanción (de siete meses y un día que acarrea pérdida de destino por dilaciones indebidas en las instrucciones, por parte del Consejo General del Poder Judicial) pero a día de hoy, a pesar que la sanción es ejecutiva ella no se ha apartado y sigue dictando resoluciones e instruyendo frente a aquellos que han venido denunciando públicamente y en numerosos escritos lo que estaba haciendo".

"Eso es algo inconcebible, y tenía que haber sido ella misma la que se hubiese abstenido (apartarse de la causa de O Garañón), pero no ha querido hacerlo. Dice ahora que no lo hace porque la sanción ni siquiera es firme, incluso en su escrito discute y reproduce argumentos que son más propios del recurso que quiere interponer ante el Tribunal Supremo", ha concluido.