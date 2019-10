La contratación del grupo Def Con Dos para el San Froilán provocó críticas debido a la condena de César Strawberry, cantante de la banda, por enaltecimiento del terrorismo en unos tuits. Ahora, el artista habla sobre el grupo, su música y la resolución de su recurso, del que está pendiente desde 2017.

¿Cuál ha sido la evolución del grupo desde su creación hasta hoy?

La historia de Def Con Dos es una aventura que empezó siendo un juego amateur en una noche de Reyes del año 1988; éramos un grupo que no pretendía tener ninguna proyección más allá de divertirnos un poco en puntuales ocasiones. Empezamos haciendo hip hop muy tosco y primitivo, y a lo largo de estos 30 años hemos evolucionado hacia una música en la que se mezcla el rap, el hip hop, el hardcore y el metal.

Injusticias, sexo, crítica política... Han cantado sobre muchos temas. ¿Cuáles no han tocado aún que les gustaría tratar?

Cuando terminas un disco siempre te quedas con una especie de vértigo de ‘qué más voy a contar’, porque en realidad parece que ya lo has contado todo. Sin embargo, de un disco a otro van pasando varios años y siempre acabas teniendo ideas para hacer un disco distinto al anterior. Observar la realidad, el entorno en el que vives y el que imaginas —nosotros no somos un grupo que solo hable de cuestiones sociales, hacemos canciones muy gamberras y payasas— nos ayuda mucho. De hecho es lo que nos hace a veces acertar en determinadas ‘profecías’, como por ejemplo con ‘No tengo puntos’, que es una canción que publicamos en el 2009, y ahora la República Popular China ha editado un carné por puntos exactamente igual al que sugeríamos en broma en la canción. Basta con observar el entorno para aventurar hipótesis que al final resultan incluso proféticas. Y Def Con Dos tiene muchos otros ejemplos, que es lo que nos mantiene de actualidad.

Es un poco como pasa con Los Simpson, que se adelantan a los acontecimientos.

Sí, hay un fenómeno ahí que no buscamos. Por ejemplo, Ultramemia es una descripción de una distopía; en aquel momento se me ocurrió fabular sobre lo que pasaría si Jesús Gil llegase a presidente del Gobierno. Esa premisa resulta que hoy es coherente con la realidad, ya que Donald Trump es un poco el Jesús Gil de EEUU. Otro ejemplo: nos adelantamos muchísimo a la ola feminista de hoy, con canciones que en su día no entendía muy bien la gente, como ‘Agrupación de mujeres violentas’ o como ‘Ellas denunciaron’, del año 97 y 98. Si hubiéramos puesto un teléfono 902 de pago para televidencia, hoy seríamos millonarios.

¿Se sabe algo del nuevo disco que saldrá en 2020?

El 5 de julio sacamos el primer single, ‘Zombie Franco’, que tuvo una gran respuesta, y hace poco Radio 3 ha emitido por primera vez el nuevo single que se llama ‘Mamarrachismo Power’, que habla de cómo el nuevo fascismo va vinculado a unos peinados de lo más ridículo: Donald Trump, Boris Johnson... Este es el nuevo single, pero quedan por salir tres más hasta que se edite el trabajo, que va a ser un disco libro de canciones nuevas con las que celebramos los 30 años del grupo. Va a salir en febrero de 2020.

¿Qué temas tratarán las canciones del nuevo disco?

No puedo adelantarlo, pero desde luego seguimos con nuestro análisis de la realidad, de una realidad fehaciente e imaginada, que es lo que hemos hecho siempre, desde un punto de vista crítico, divertido, irónico, muy sarcástico, invitando siempre a la gente a la reflexión sobre cosas que no están de moda, pero de alguna manera van generando cierta afinidad con el público.

¿Se arrepiente de aquellos tuits?

Yo jamás puedo arrepentirme de ejercer mis legítimos derechos civiles, en ningún caso, y además avalados por la Constitución de mi país. Lo que me da pena es ver cómo se tergiversan las leyes, cómo se hace juego político con la justicia para imponer una política del miedo.

¿Cree que debe haber límites de la libertad de expresión?

Los límites de la libertad de expresión están perfectamente definidos en el artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, en España se han desarrollado una serie de leyes posteriores que limitan ese derecho de una manera completamente ilegal dentro de lo que es el marco de Derechos y Libertades suscrito con la Unión Europea.