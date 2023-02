"La decoración es un sector que siempre me gustó, lo llevo en los genes"

El talento de la lucense Melchora Vidal Pardo no pasó desapercibido para la revista Hola Living. En el número de este mes, tanto esta ingeniera y decoradora lucense como su tía María Pardo Valdés, socia de su misma empresa, Crea Spacios, son protagonistas de un reportaje sobre el estilo de la casa de María, que también define la profesionalidad de ambas como decoradoras e interioristas.

¿Cómo se inició una ingeniera industrial como usted en el mundo de la decoración y el interiorismo?

Me formé como ingeniera industrial y, cuando acabé la carrera, trabajé en una consultoría e hice un MBA pero, al final, decidí montar esta empresa, Crea Spacios, con mi tía María Pardo. Y feliz. Mi formación no tenía nada que ver con la decoración pero este mundo me encanta. Aquí hago decoración, interiorismo y también ejecución de obra.

O sea, que encantada de la reconversión que dio a su vida.

La decoración es un sector que siempre me gustó porque lo llevo en los genes. No fue fácil la reconversión pero me sentía joven y con ganas de trabajar y me lancé.

Cuéntenos cómo se gestó este reportaje con esta revista, Hola Living, dedicada a la decoración y al estilo de vida (lifestyle), que saca Hola una vez al mes.

Contactaron con nosotros ya el verano pasado para que sacásemos una de nuestras casas en la sección Casas de Autor. Les ofrecimos la mía y la de mi tía y eligieron la de ella porque está en Santiago y casas en Madrid ya sacan muchas. Fue algo totalmente puntual pero nos hizo mucha ilusión salir en una revista con tanta tirada. Y también porque siempre es un reconocimiento hacia nuestro trabajo y eso es de agradecer.

¿Es la primera vez que su trabajo como decoradora e interiorista sale en un medio tan importante?

Hace años salimos también en El Mundo y en publicaciones online, muchas veces, pero en una revista en papel es la primera vez.

¿Para decorar bien hace falta tener mucho dinero?

Creo que no. Hace falta gusto y planificación. Por ejemplo, a nosotras nos contactan para hacer decoración e interiorismo de obra nueva habitualmente.

¿Alguna diferencia entre una decoradora y una interiorista?

La primera se encarga de decorar, del estilismo, de los colores... La interiorista se ocupa más de hacer proyectos que suponen obras como, por ejemplo, el proyecto de iluminación, el diseño de muebles a medida o la redistribución de espacios.

¿Qué función prefiere usted?

Yo me dedico más al interiorismo y a la ejecución de obra.

¿Dónde realizan habitualmente sus proyectos?

Trabajamos mucho en Madrid, pero también en Mallorca. En general, vamos a donde nos llamen. Por eso no hay problema.