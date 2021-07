La declaración del único sospechoso determinará el final del caso Cash Récord

Después de 27 años, la instrucción del doble asesinato cometido durante el robo en el Cash Récord de O Ceao en 1994 da este martes un paso definitivo hacia su final. Será con la declaración indagatoria del que siempre fue el principal sospechoso y es ahora el único procesado y la única persona para la que todavía no ha prescrito el crimen, Manuel Juan V.C., que está citado en el juzgado Primera Instancia 1 de Lugo.

No parece muy probable que esta declaración vaya a aportar nuevos elementos a la instrucción, por lo que seguramente tras escuchar al sospechoso la jueza Carmen López, que se hizo cargo del asunto como sustituta y dictó el auto de procesamiento, tendrá que tomar la decisión sobre el cierre definitivo de la investigación.

El cierre del sumario podría confirmar el procesamiento contra Manuel Juan V.C., lo que supondría que la causa pasaría a manos de la Audiencia Provincial, que debería determinar si lo acepta y sienta al acusado en el banquillo o lo rechaza al no ver pruebas suficientes para sostener la acusación. En esta decisión será fundamental el criterio que adopte la Fiscalía, que es la que en última instancia tiene que marcar si acusa, por qué delitos y qué pena solicita.

Si bien también podría darse el supuesto de que el juicio se celebrase solo con la acusación particular, ejercida por los familiares de los asesinados Elena López y Esteban Carballedo, la opción es mucho menos probable y, sobre todo, mucho más complicado conseguir una condena. En principio, todo apunta a que si no aparecen nuevas pruebas, la Fiscalía tendría muy complicado sostener la acusación, así que esta vía de confirmación del procesamiento podría terminar igualmente en el archivo del asunto.

Otra opción es que la jueza instructora cambie su criterio tras escuchar la declaración indagatoria de Manuel Juan V.A. y opte directamente por cerrar el sumario sin procesados, algo que ya sucedió en 2010 en este caso, si bien luego la Audiencia ordenó reabrirlo. Supondría el archivo prácticamente definitivo del caso del doble asesinato del Cash Récord, sin culpables y pendiente de confirmación por la Audiencia ante el más que probable recurso de la acusación particular.

RECURSO. Por otro lado, la propia Audiencia Provincial podría dar antes pistas sobre su opinión al respecto y apuntar hacia el archivo o el juicio, ya que es previsible que tenga que decidir sobre el recurso que la abogada de Manuel Juan V.A. ha interpuesto contra el auto de su procesamiento, aunque, según anunció, este recurso no supondrá que su cliente se niegue a declarar.

La letrada estima que no existe ninguna base sólida para acusar, ya que nada nuevo relevante hay en el sumario desde 2016, cuando los propios investigadores dieron por cerrada la instrucción al no tener más líneas que seguir. Todo lo actuado desde diciembre de 2018 es, además, nulo. Si la jueza no acepta este recurso, lo más normal es que eleve hasta la Audiencia, que para confirmarlo o anularlo tendría que entrar a valorar algunos aspectos de fondo que pueden ser determinantes.

Tres cadáveres y una serie de indicios

La decisión de la jueza de procesar a Manuel Juan V.A., en 1994 un hostelero relacionado con el mundo de las drogas y la delincuencia, no cuenta con demasiadas evidencias, pero sí con más de una decena de indicios racionales extraídos tanto de la investigación del doble asesinato de O Ceao como de la muerte de un delincuente habitual, conocido del hostelero, cuyo cadáver apareció semienterrado junto al cementerio de Outeiro de Rei.



Robo y drogas

El sumario también reúne pruebas encontradas en un registro en el bar y el domicilio de Manuel Juan y otro robo similar sucedido en 1993 en un Cash Miño de Montirón.