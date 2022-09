Declara su amor en Lugo con una enorme pintada en plena calle en Ángelo Colocci

En la época de las nuevas tecnologías y las redes sociales aún hay pretendientes que declaran su amor de forma manuscrita. En este caso un o una lucense realizó una pintada el pasado fin de semana, aprovechando la complicidad de la noche, para manifestarle su afecto a su ser deseado. No lo hizo en un muro o en una fachada, sino en una de las calzadas de la Rúa Ángelo Colocci, en el barrio de A Piringalla, que amaneció con un grafiti gigante con la expresión Te amo.

No tiene el talento de Diego As, Rubén Paz o Primobanksy, pero el autor recurrió a una manifestación artística urbana para expresar el amor que siente. Queda ahora por saber si ese deseo es recíproco o el mensaje no caló.

La pintada ha despertado la curiosidad entre los vecinos de esta calle de A Piringalla, próxima a varios centros docentes, y más de uno se pregunta quién es el o la destinataria del sentimiento afectivo.