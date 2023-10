"Se as decisións dos bancos fosen soamente racionais habería sitio para poucos"

Jesús Méndez (Lugo, 1972) é desde hai quince anos o director xeral de Caixa Rural Galega, empresa na que desenvolveu a súa carreira profesional. A entidade ten 47 oficinas; 33 delas na provincia de Lugo.

Foi nomeado Lucense do Ano. Como valora o recoñecemento?

É un orgullo porque entendo que non é soamente un premio para min, senón para todos os que traballamos en Caixa Rural. Se eu non fose director non mo darían a título particular. O recoñecemento é trasladable a todos os que formamos parte da Caixa Rural. Levamos con este proxecto que se iniciou a finais dos anos 60 e continúa tendo unha reputación de serio e solvente.

As entidades financieras son cuestionadas. Vostedes sálvanse.

Somos unha caixa con sede en Lugo e actividade en toda Galicia. Vainos ben porque ofrecemos un produto sinxelo, atendemos ben ao cliente e somos efectivos.

Empezaron a actividade en 1966.

Houbo uns visionarios que decidiron montar un banco para o financiamento do rural. Hoxe en día hai un mundo totalmente diferente, tivemos que adaptarnos aos tempos e pelexar nun mundo xigante.

O seu secreto é non facer experimentos?

O secreto é estar seguro do que fas. O noso sector está influenciado pola situación económica xeral, temos unha estratexia de longo prazo. Cando os intereses estaban baixos non pechamos oficinas. Agora que os tipos están normalizados son rendibles.

Síganos falando da estratexia como caixa.

Outro secreto é a colaboración con outras caixas de toda España. Somos de Lugo e somos Caixa Rural, pero o servizo aos clientes ten que ser o mesmo que o que ofrecen bancos máis grandes.

Non se pode vivir do prestixio do local.

Reputacionalmente véndese moi ben o local, pero hai que dar o mesmo servizo. Iso require unha estrutura. Temos un acordo con outras trinta caixas de España. O cliente pide un banco seguro, unha estrutura e uns servizos informáticos. Fomos quen de manter a especificidade coa eficiencia de grupos máis grandes. Somos independentes e podemos financiar unha promoción inmobiliaria en Vilalba ou unha granxa de porcos en Mondoñedo. Decídese mellor desde o máis cercano que desde un quinto piso de Madrid ou Barcelona. Os números son importantes, pero nós tamén temos en conta a traxectoria do cliente e a zona na que está. Os big data son moi útiles, usámolos; pero non pode valorar certas cousas.

Os nosos socios de Cervantes merecen o mesmo trato que os de Vigo. Se non é que non entendemos nada

Hai un factor emocional na concesión dun préstamo?

Se as decisións dos bancos fosen soamente racionais habería sitio para poucos. Unha das claves do noso éxito é ser unha cooperativa. Este ano teremos reinvestido o 95% na caixa. Somos 20.000 socios.

Caixa Rural é a maior sociedade de Galicia?

Non sei se nos supera o Dépor.

O vínculo sentimental coa provincia é importante.

É importante xestionar os cartos con criterios éticos rigorosos. Non ofrecemos preferentes nin subordinadas, nin produtos que sexan complicados de entender. A xente quere que lle gardemos os cartos para cando queira investilos nun coche, nun piso ou nunha empresa. O sector bancario fixo produtos para xente que non os demandaba. Fixeron produtos complicados. Penso que coa boa intención de obter maior rendibilidade para banco e cliente.

Mesmo un rapaz de trinta anos dixitalizado quere que lle expliquen a hipoteca nunha oficina física

Caixa Rural mantivo o seu xeito tradicional de facer banca desde a súa fundación.

Dá bo resultado. Cambiou a xestión, loxicamente; pero tratamos de canalizar o aforro ao investimento cara a Galicia e do xeito máis seguro posible.

Manteñen as oficinas no ámbito rural pese á tendencia contraria.

Hai que manter esa actividade. Perderiamos a razón de ser. Se pechamos unha oficina de San Román de Cervantes para gañar un 3 por cento é que non entendemos nada. Os nosos socios de Cervantes merecen o mesmo trato que os de Vigo.

O futuro é caixaruralgalega.gal, sen oficinas?

A xente quere un sistema dual a todas as idades. Queren saber que hai unha oficina física. Mesmo un rapaz de 30 anos dixitalizado quere que lle expliquen a hipoteca nunha oficina.

Campo: "O traballo lévase para casa, hai algunhas noites nas que soño con hipotecas ou créditos"

O responsable de Caixa Rural fixo as prácticas da carreira na propia entidade; mesmo na sede central, onde traballa agora.

A súa caixa é estable. A súa actividade tamén?

O noso negocio é minorista, polo que temos menos risco. Poucos dos nosos 60.000 clientes me quitan o sono. Aos que mo quitan xa os coñezo.

Con que soña un banqueiro?

O traballo lévase para a casa.

Non me diga que hai noites en que soña con hipotecas ou créditos.

Algunhas noites. O apelido da súa caixa é ‘rural’. Sabe rozar? Gústame o campo. A miña nai ten orixe en Pol e o meu pai era de Baralla. Temos monte na familia e ocúpome de xestionalo. A actividade forestal está mecanizada, a madeira vale porque non se saca a man. Unha desbrozadora saca nunha mañá o mesmo que decenas de homes. Non sería rendible sacar a madeira do monte e transportala. O monte galego ten futuro por un clima e por unha disposición de terreo que son únicos no mundo.

Imos volver ao campo?

Non creo. Haberá unha concentración da carne como a que houbo no leite. Agora hai máis vacas que antes. Habería que reactivar as concentracións parcelarias porque a actividade mantense nos lugares en que se fixo.