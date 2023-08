"Decidimos seguir a un hombre que llevaba cortes en el cuerpo y casi morimos nosotros"

No lo iban buscando pero, sin quererlo, estos chicos fueron unos auténticos héroes. Los tres jóvenes que viajaban en uno de los dos coches accidentados el pasado sábado, sobre el paso elevado de la N-6 en la Avenida das Américas y que se cobró dos vidas en el vehículo contrario, iban siguiendo los pasos de un hombre al que se habían encontrado en la calle Lamas de Prado, minutos antes, con un aspecto que les llamó poderosamente la atención. El hombre en cuestión caminaba muy rápido, estaba ensangrentado porque llevaba el cuerpo lleno de cortes y tenía la mirada fija y perdida.

Impresionados por esta imagen y, sin conocerlo de nada, decidieron seguirle los pasos en el coche ya que se temían lo peor al tiempo que llamaban a la Policía para dar conocimiento de lo que estaba pasando en esos instantes. Lograron evitar su suicidio pero, en cambio, fueron víctimas de un grave accidente de tráfico al echárseles encima, en un adelantamiento, otro coche del carril contrario.

"Nos asustamos mucho cuando vimos a este hombre en estas condiciones. Venía lleno de sangre y con cortes en el cuerpo. Pensamos que iba a cometer una locura y no podíamos dejar que fuese así. Por eso, llamamos a la Policía desde el coche, diciéndoles que se apurasen porque lo vimos que iba camino del puente sobre el Miño y que se iba a lanzar. En el momento en que pasó el puente, estaba hablando con la Policía y, de repente, con el golpe, se me cayó el teléfono y la agente oyó el topetazo, que dejaba de hablar y un llanto de un bebé. Ella misma se dio cuenta del accidente", explica una de los pasajeros del vehículo, un Ford Focus rojo.

Todo fue muy rápido, según cuentan los heridos. Ellos iban por su carril, saliendo de Lugo, y el coche contrario, entrando. Había mucho tráfico. "A mí no me dio tiempo más que a decir este co... y ya se nos vino encima. Es como si hubiese querido adelantar de repente a los que tenía delante y se empotró con nosotros", dice el otro joven, pareja de la anterior, y copiloto.

El susto fue mayúsculo y todos ellos aseguran que, después de lo que pasó, sintieron que volvieron a nacer "porque lo estamos contando". Los tres jóvenes se encuentran bien, pese a las contusiones y las fracturas derivadas del accidente. También está bien un bebé de dos meses, hija de la conductora, a la que solo le quedó una pequeña marca del arnés y que recibió el alta ya el domingo.

"Yo solo recuerdo que me eché encima de la niña para protegerla pero se me nubló el cerebro tres veces, iba y venía y sangré mucho por la nariz, por lo que tenía la cara toda ensangrentada pero, aun así, salí del coche con el bebé en brazos ya que iba a su lado y era lo que más nos preocupaba pero mi madre, cuando me vio, ya en Urgencias, pensó que me moría", afirma una de las chicas.

Ninguno de los tres chicos tuvo que ser excarcelado. La conductora y madre de la pequeña se rompió la tibia, pero también salió. El joven tenía las rodillas destrozadas pero se levantó del asiento preocupándose por las dos chicas y la niña.

"La Policía que nos atendió se quedó muy impresionada por lo que había oído por teléfono y, después de lo pasado nos llamó y nos dijo: Salvasteis la vida de una persona y casi os morís vosotros. Y así fue, realmente", dice una de las jóvenes.

Entre tanto, los tres supervivientes del otro coche, un Renault Scenic blanco, continuaban este lunes hospitalizados y uno de ellos, el conductor, en la Uci.

La Policía llevó a madre e hija

Dos de las víctimas del coche rojo, la madre y el bebé, tuvieron que ser trasladadas al Hula en sendos coches de la Policía Nacional a falta de ambulancias. "Nos dijeron que había que esperar por otra ambulancia más para llevar a la niña", dicen los jóvenes.

Dos ambulancias

Acudieron al lugar. "Una tardó 40 minutos y la otra, hora y pico", afirma el chico. Mientras tanto, su novia llegó a convulsionar y, a falta de mantas térmicas, tuvieron que protegerla del frío "con la cazadora de uno de los policías, ropa nuestra e, incluso, la manta de la bebé", dice el chico.