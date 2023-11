"Decía que se iba a tirar porque nadie le quería, pero comenzamos a hablar con él y en un momento dado bajó la guardia, así que aprovechamos ese instante y logramos agarrarlo". Carlos Rozas, oficial de la Policía Local de Lugo recuerda así el momento en el que él y otros compañeros del cuerpo evitaron que un joven se arrojase al vacío desde el adarve de la muralla, un tipo de actuación que siempre les deja un sabor agridulce.

El suceso tuvo lugar en la noche del martes al miércoles, cuando un ciudadano llamó a la Sala del 092 para comunicar que había una persona en lo alto del monumento —en las inmediaciones de la puerta Bispo Odoario— supuestamente con la intención de tirarse. Tras recibir el aviso, varias patrullas se trasladaron hasta el lugar y dos agentes permanecieron en la Ronda da Muralla, al mismo tiempo que otro indicativo subía al adarve. "Arriba estaba todo muy oscuro", recuerda Carlos Rozas, "por lo que tuvimos que utilizar las linternas para localizar a esta persona. Cuando nos acercamos al cubo que está próximo a la gasolinera vimos a un chico, sentado en el borde y con una pierna colgando. Cuanto nos vio, lo primero que nos dijo fue que no nos acercásemos, que se iba a tirar".

Los agentes intentaron entonces tranquilizar al joven y le preguntaron su nombre y su edad, con la intención de disuadirlo de sus intenciones. "Nos dijo que tenía 20 años y que nadie le quería. Le empezamos a preguntar cosas y nos contó que había discutido con su familia y que llevaba dos días fuera de su casa, sin comer ni beber y durmiendo en la calle y en algunos portales. Estaba muy nervioso e intentamos que se calmara. Poco a poco", explica el agente, "se fue soltando con nosotros y en un momento dado vimos que se relajaba. Entonces, mi compañero y yo nos miramos y nos lanzamos para agarrarlo".

Una vez a salvo, el chico se derrumbó ante los policías. "Lo sentamos en el suelo del adarve y entonces rompió a llorar y sufrió un ataque de ansiedad, por lo que llamamos rápidamente al servicio de Emergencias para que enviase a una ambulancia. Después se fue calmando y se mostró en todo momento colaborador. Nos acompañó andando hasta la Praza de Pío XII, frente a catedral, pero allí empezó a sentirse mal y nos dijo que veía borroso y que se mareaba, por lo que lo cubrimos con una manta térmica y le prestamos asistencia hasta que llegaron los sanitarios".

FRIALDAD. Finalmente, el joven fue trasladado al Hula y los agentes dieron por finalizada su intervención. "En momentos así, cuando alguien amenaza con quitarse la vida, tan solo piensas en hacer bien tu trabajo. Tienes que ser frío para conseguir que no se arroje al vacío e intentar empatizar, pero cuando la persona ya está a salvo es inevitable que te afecte. Ver a alguien en una situación tan desesperada es muy duro. Un chico de 20 años tiene que encontrarse muy mal para llegar al extremo de querer lanzarse desde la muralla. En este caso", comenta Carlos Rozas, "el joven nos contó que se había golpeado la cabeza contra las piedras de la muralla y comprobamos que tenía varias heridas y cortes en la frente, cerca del pelo. Es muy triste".

Para este agente, la actuación que realizó en la madrugada del jueves no era la primera de estas características. "Ya había tenido que intervenir otras veces en llamadas por intentos de suicidio, alguna en lo alto de O Garañón, pero nunca me había coincidido estar en primera línea y agarrar a la persona que amenazaba con tirarse. Una vez que resuelves el problema es una satisfacción, pero ojalá no tuviésemos satisfacciones de este tipo", concluye Carlos Rozas.