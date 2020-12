Decenas de incidencias, accidentes leves y 120 vías afectadas en Lugo

Lugo es la provincia gallega más afectada por el temporal que está azotando toda Galicia con fuertes lluvias, viento y precipitaciones. La acumulación de nieve en las vías lucenses ha afectado a 120 carreteras de 19 municipios de A Montaña, la Terra Chá y la Zona Sur, donde 96 operarios con 20 máquinas quitanieves y 12 vehículos todoterreno de apoyo, entre otros medios, trabajan para despejar las vías desde el inico de la jornada.

Las carreteras afectadas pasan por los municipios de A Fonsagrada, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Quiroga, Ribas de Sil, O Incio, Samos, Triacastela, Muras, Vilalba, Ourol y Taboada.

También en nuestra provincia, cabe destacar que un camión se quedó cruzado en la carretera a la entrada de A Fonsagrada, donde la nieve acumulada alcanzaba los diez centímetros de altura, por lo que la circulación quedó temporalmente interrumpida en la carretera LU-530.

En la Autovía del Noroeste (A-6), donde hubo que "embolsar" camiones y articulados en varios puntos, ya se puede circular con precaución por las zonas más conflictivos a pesar de las dificultades que provocó la nieve a primera hora de la mañana, y se han registrado restricciones en la Nacional 540 a su paso por la capital lucense, al igual que la autovía Lugo-Santiago, entre los kilómetros 12 y 17, aparte de otras vías.

En la ciudad de Lugo, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de seguridad como consecuencia de las precipitaciones en forma de nieve que han caído de madrugada y a lo largo de toda la mañana.

La red viaria gallega ha registraba 174 incidencias por la acumulación de nieve y la formación de placas de hielo hasta este mediodía, la mayoría relacionadas con la nieve (95) y el hielo (11), aunque también con los árboles y ramas caídas por la influencia de la situación meteorológica (35).

ESCOLARES. Además, la situación ha dejado sin clase a 1.109 alumnos lugueses de un total de 22 centros afectados de un modo u otro por la nieve, en los municipios de: Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos, Triacastela, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Meira e A Pastoriza.