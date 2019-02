Decenas de coches se citan en As Gándaras para hacer carreras ilegales

El polígono de As Gándaras sirve de circuito de rallyes los fines de semana para decenas de conductores, que se citan por las tardes y compiten a gran velocidad. Las carreras ilegales en la zona son una realidad desde hace tiempo y, de hecho, ya habían provocado quejas hace un año, cuando empezaron a ser más frecuentes.

Ahora, los trabajadores de la zona se quejan de la falta de presencia policial y creen que ayuda a consolidar esas convocatorias. Un testigo dice que el del sábado fue especialmente espectacular. «Nunca había visto nada parecido. Por lo menos había 30 coches», explica y añade que, aunque llamó a la Policía, los agentes tardaron mucho en venir y que, cuando lo hicieron, se quedaron muy brevemente.

«Vienen además con el coche policial y las luces, con lo que de alguna manera les avisan de su llegada. Deberían hacerlo con un coche camuflado. Cuando llegan la mayoría ya no están, pero en cuanto los agentes se van, vuelven todos», dice.

Este mismo testigo asegura que, cuando volvió a llamar a la Local porque la carrera seguía en marcha como si nada, le dijeron que no podían volver a intervenir porque estaban faltos de personal. Las carreras, según los que las han presenciado suelen desarrollarse los sábados de seis a diez de la noche y también los domingos. Aunque la mayoría de los negocios están cerrados y no hay mucho tráfico, siempre hay algunos que tienen un horario comercial más amplio, que incluye los fines de semana.

Algunos aseguran que la actividad se concentra fundamentalmente en la Rúa María Barbeito porque en ella hay una recta de un kilómetro de longitud que resulta perfecta para hacer carreras. Es además un vial con muchas parcelas todavía sin ocupar por lo que correr en esa zona resulta más discreto que hacerlo en otros puntos más céntricos.

Hay quien cree que los conductores que se dan cita los fines de semana para competir en carreras alargan esos rallyes por las noches y los extienden a otras zonas de la ciudad a medida que el tráfico va disminuyendo con el paso de las horas. Por ejemplo, algunos de los que participaron en las carreras de As Gándaras del pasado sábado fueron vistos después en A Milagrosa, donde también los vecinos se quejan de coches circulando a gran velocidad en las noches de los fines de semana. Ocurre algo similar en otro barrio próximo, el de A Piringalla.

La forma en la que algunos testigos son capaces de identificar a los participantes en las carreras en uno y otro punto de la ciudad es por el aspecto exterior de los vehículos, ya que la mayoría están tuneados y llaman la atención a su paso. Por supuesto, la posibilidad de identificar la matrícula a su paso es muy difícil porque realmente la velocidad a la que circulan es tan elevada que resulta muy complicado leerla.

Si en el caso de As Gándaras, las horas más habituales para estas carreras son las vespertinas y las primeras de las noches, en A Milagrosa suelen producirse de madrugada. Algunos vecinos se quejan del ruido que hacen los coches al acelerar y alertan del peligro especial que supone conducir a tal velocidad y de noche en calles estrechas. «En Camiño Real la iluminación no es gran cosa. Pasan coches a muchísima velocidad y la calzada no es ancha y tiene, además, coches aparcados a ambos lados. Cualquier día se sale uno y atropella a alguien que esté en la acera», dice una vecina, que se queja, de nuevo, de la escasa presencia policial. «Si se quiere ver a la Policía hay que llamarlos, una patrulla no se ve», denuncia.

Al igual que los trabajadores del polígono, los vecinos también creen que la presencia de los agentes actuaría como elemento disuasor para los que participan en las carreras ilegales.