Decenas de afectados en Lugo por una firma de seguros de vida que ofrecía altos intereses

Los tribunales gallegos comenzaron a recibir ya las primeras querellas por la presunta estafa masiva cometida por el grupo financiero Herrero Brigantina, que suma ya decenas de afectados en Lugo. El primer caso que recaló en los tribunales de la comunidad fue tramitado en A Coruña por el bufete de abogados Caruncho & Tomé, concretamente por la comisión de posibles delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. Este despacho tramita actualmente cinco casos de estafados en Lugo, donde el grupo asturleonés -con sede operativa en Ponferrada- contaba con una oficina física, en la Rúa da Raíña.

Tal y como explica Carlos Tomé, socio director del bufete, la firma llevaba operando alrededor de tres años en la capital lucense, con varios empleados y comerciales, ofreciendo una imagen de profesionalidad y solvencia que no hizo sospechar en ningún momento a su clientela. "Actualmente, la gente realiza inversiones incluso a través de internet y en portales que no ofrecen ningún tipo de garantía, por lo que no es extraño que los inversores se fíen cuando realizan las gestiones en una oficina física y con un gestor que los asesora a nivel individual", explica.

Herrero Brigantina operó desde su creación como correduría de seguros y comercializó -a través de contratos privados de prestación de servicios- productos como "unit linked", un seguro de vida cuya prima se invierte en una cartera de fondos. Por esta singularidad, estos productos están sometidos al control de la Dirección General de Seguros, pero no están bajo la lupa de otros reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España.

"Se trata de un grupo que funciona como correduría de seguros; no son agentes de inversión, pero realizaban contratos entrelazados entre varias sociedades para burlar la normativa y recibir depósitos de clientes", señala el letrado. La firma ofrecía un producto en forma de seguro que garantizaba altas rentabilidades con un riesgo bajo y además los contratos se comprometían a devolver lo invertido en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud de su rescate.

Sin embargo, varios clientes que intentaron recuperar su dinero no recibieron ningún tipo de respuesta durante meses, por lo que finalmente decidieron buscar asesoramiento legal y los letrados consultados detectaron que podría tratarse de una estafa. Además, algunos de los productos que ofertaba esta firma contaban con el logo de conocidas aseguradoras, como Axa o Generali, "compañías", comenta Carlos Tomé, "que ya se han desmarcado del caso y han confirmado que no han tenido nunca ningún tipo de relación comercial con Herrero Brigantina".

Tal y como señala este letrado, muchos afectados todavía están intentando reclamar sus inversiones extrajudicialmente, pero muchos casos acabarán en el juzgado. "Nosotros hemos presentado varias reclamaciones de clientes, pero no hemos conseguido nada. Ni tan siquiera hemos recibido respuesta, así que optamos por presentar directamente la primera querella criminal en A Coruña, que actualmente está en trámite. Ya se han abierto diligencias y nos consta que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la Policía Nacional está investigando el caso".

Desde la presentación de esta querella, este bufete coruñés no ha parado de recibir a clientes afectados por la presunta estafa masiva, por lo que estudia la posibilidad de presentar una querella colectiva directamente en Madrid. "Estamos analizando los casos y barajando opciones, ya que estamos recibiendo denuncias de diferentes comunidades autónomas, por lo que es posible que se acabe tramitando en la Audiencia Nacional", afirma.

Cantidades

De hecho, a nivel gallego, se estima que el caso Herrero Brigantina supera ya el medio millar de afectados y los 100 millones de euros presuntamente estafados. "Las cantidades invertidas por los clientes son muy diversas y en algún supuesto llegan a los 30.000 euros". "En el caso de Lugo", apunta Carlos Tomé, "los afectados que se pusieron en contacto con nosotros invirtieron entre 20.000 y 100.000 euros".

El letrado coruñés señala que el alcance total de las estafas es difícil de cuantificar, "ya que no es un grupo transparente y además no presenta cuentas anuales en el Registro Mercantil desde hace más de tres años".

Carlos Tomé considera que es "bastante probable" que el funcionamiento de la compañía asturleonesa se asemeje al de una estafa piramidal -sistema en el que se captan nuevos clientes cuyos fondos se destinan automáticamente a beneficiar a los participantes originales-, aunque serán las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores las que confirmarán o descartarán esta operativa.